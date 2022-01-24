Врачи рассказали о лечении ангины с помощью мороженого

Мороженое может быть альтернативой при развивающейся ангине, если под рукой не оказалось лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Употребление мороженого при ангине может помочь снять воспаление, однако к этому способу следует прибегать, только если нет лекарственных средств. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Если мы говорим про ангину, острый фарингит, при условии, что под рукой нет лекарств и нет аптеки, нет возможности пойти к доктору, тогда мороженое может стать альтернативой [обычному лечению]. И то это будет фифти-фифти. То есть, кому-то это поможет и спазм не даст развиться воспалению, быстро его погасит в самом начале. Но если воспаление уже идет, то, конечно, ангина лечится антибактериальными препаратами», — заявил Владимир Зайцев.

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU согласилась со словами отоларинголога. «Холод снижает воспаление, холодные примочки снижают отек. Это понятно. Может быть, это является одним из методов лечения, но гнойную ангину никаким холодом не вылечишь. Там нужны антибиотики обязательно», — добавила она.

Зайцев также отметил, что мороженое может применяться в качестве заживляющего средства после операции по удалению аденоидов у детей. «Допустим, ребенку делают операцию по удалению аденоидов. Холод, лед провоцирует спазм слизистых оболочек и спазм сосудов, в этом его польза. Когда ребенку удалили аденоиды и у него течет кровь, то ему дают мороженое, чтобы у него скорее остановилось кровотечение в носоглотке. Дают две порции ледяного мороженого прямо из морозилки», — уточнил кандидат медицинских наук.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам