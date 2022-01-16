Роскомнадзор требует вернуть доступ к странице дипломатов из РФ

Facebook заблокировал страницу российской делегации на переговорах в Вене Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Роскомнадзоре потребовали от социальной сети Facebook восстановить доступ к официальной странице российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, которые прошли в Вене. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Также требуем объяснить причины их введения», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что действия Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. В Роскомнадзоре считают блокировку страницы российской делегации актом цензуры.

Ранее глава российской делегации Константин Гаврилов сообщил, что страница дипломатов в Facebook была заблокирована за «запрещенный контент». При этом представители делегации публиковали на странице только официальные заявления руководства России и МИД РФ.

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