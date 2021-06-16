Байден ответил на вопрос о холодной войне между Россией и США

Байден оценил возможность новой холодной войны Фото: Evan Vucci AP/TASS

Ни Россия, ни США не стремятся к новой холодной войне. Так считает американский президент Джо Байден.

«Я не думаю, что он [президент РФ Владимир Путин] стремится к холодной войне с Соединенными Штатами», — сказал Байден на пресс-конференции после завершения российско-американского саммита в Женеве. Трансляция ведется на сайте телеканала «Россия-24». Лидер США полагает, что холодная война «не в интересах ни одной из сторон».

Встреча Путина с Байденом прошла 16 июня в Женеве. Переговоры лидеров двух стран длились 4,5 часа.

В апреле зампредседателя Совета безопасности РФ Медведев сообщил, что за последние годы отношения России и США перешли от соперничества к конфронтации. Он считает, что страны вернулись в эпоху холодной войны. По словам зампредседателя Совбеза, на нестабильность в мире влияют санкции, угрозы, защита своих «эгоистических интересов».