Телеведущий Дмитрий Киселев резко высказался о журналисте Владимире Познере в эфире «Вестей недели» на телеканале «Россия-1». Ведущий заявил, что, имея три гражданства, в России журналист только «кормится и страдает».
«В России он лишь кормится и страдает» — заявил Киселев, высказываясь о Познере. Свое мнение ведущий «Вестей недели» аргументировал словами Познера о том, что в Париже он чувствует себя счастливее, чем в России.
Ранее Владимир Познер раскритиковал интервью блогера Юрия Дудя с Дмитрием Киселевым. Журналист отметил, что Дудь в этом интервью проиграл и не знал, куда ему деваться. «Вот он решил — он Киселева уничтожит. А получилось ведь наоборот, потому что Киселев Дмитрий Константинович — опытнейший человек», — отметил Познер.
Телеведущий Дмитрий Киселев резко высказался о журналисте Владимире Познере в эфире «Вестей недели» на телеканале «Россия-1». Ведущий заявил, что, имея три гражданства, в России журналист только «кормится и страдает». «В России он лишь кормится и страдает» — заявил Киселев, высказываясь о Познере. Свое мнение ведущий «Вестей недели» аргументировал словами Познера о том, что в Париже он чувствует себя счастливее, чем в России. Ранее Владимир Познер раскритиковал интервью блогера Юрия Дудя с Дмитрием Киселевым. Журналист отметил, что Дудь в этом интервью проиграл и не знал, куда ему деваться. «Вот он решил — он Киселева уничтожит. А получилось ведь наоборот, потому что Киселев Дмитрий Константинович — опытнейший человек», — отметил Познер.