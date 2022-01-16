16 января 2022

Киселев жестко раскритиковал Познера в эфире «Вестей недели». «В России он лишь кормится и страдает»

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Всероссийский форум
Познер имеет три гражданства, в России, США и Франции, отметил Киселев Фото:

Телеведущий Дмитрий Киселев резко высказался о журналисте Владимире Познере в эфире «Вестей недели» на телеканале «Россия-1». Ведущий заявил, что, имея три гражданства, в России журналист только «кормится и страдает».

«В России он лишь кормится и страдает» — заявил Киселев, высказываясь о Познере. Свое мнение ведущий «Вестей недели» аргументировал словами Познера о том, что в Париже он чувствует себя счастливее, чем в России.

Ранее Владимир Познер раскритиковал интервью блогера Юрия Дудя с Дмитрием Киселевым. Журналист отметил, что Дудь в этом интервью проиграл и не знал, куда ему деваться. «Вот он решил — он Киселева уничтожит. А получилось ведь наоборот, потому что Киселев Дмитрий Константинович — опытнейший человек», — отметил Познер.

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Телеведущий Дмитрий Киселев резко высказался о журналисте Владимире Познере в эфире «Вестей недели» на телеканале «Россия-1». Ведущий заявил, что, имея три гражданства, в России журналист только «кормится и страдает». «В России он лишь кормится и страдает» — заявил Киселев, высказываясь о Познере. Свое мнение ведущий «Вестей недели» аргументировал словами Познера о том, что в Париже он чувствует себя счастливее, чем в России. Ранее Владимир Познер раскритиковал интервью блогера Юрия Дудя с Дмитрием Киселевым. Журналист отметил, что Дудь в этом интервью проиграл и не знал, куда ему деваться. «Вот он решил — он Киселева уничтожит. А получилось ведь наоборот, потому что Киселев Дмитрий Константинович — опытнейший человек», — отметил Познер.
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