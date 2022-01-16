16 января 2022

Певец Шарлот воскрес. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Старый Новый Рок-2013. Екатеринбург, рок-фестиваль, старый новый рок, рок-музыкант, коцерт, жест коза
Шарлот оказался жив Фото:

Российский певец Шарлот (Эдуард Шарлот) после ранее выставленной сториз с цифрами, подразумевающими под собой дату смерти, выставил очередной пост с призывом посмотреть новый клип. Подписчики Шарлота по-разному отреагировали на это в комментариях.

Некоторые фолловеры посчитали, что Шарлот таким образом попытался привлечь внимание: «Классное привлечение внимания было». Кто-то, наоборот, обрадовался, что с певцом все в порядке и он жив. Некоторые подписчики всерьез восприняли раннюю сториз Шарлота.

Певец Шарлот родился в феврале 1998 года. Он получил первую известность, записывая каверы на популярные песни. Затем он принял участие в проекте «Песни на ТНТ». Широкую популярность он получил после выпуска альбома «Вечно Молодой». Песня «Щека об щеку» стала его главным хитом.

Кто-то из пользователей посчитал, что Шарлот таким образом попытался привлечь внимание
Многие пользователи посчитали, что Шарлот «хайпится» на своей смерти
И все же большинство комментаторов обрадовалось тому, что их кумир жив

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Российский певец Шарлот (Эдуард Шарлот) после ранее выставленной сториз с цифрами, подразумевающими под собой дату смерти, выставил очередной пост с призывом посмотреть новый клип. Подписчики Шарлота по-разному отреагировали на это в комментариях. Некоторые фолловеры посчитали, что Шарлот таким образом попытался привлечь внимание: «Классное привлечение внимания было». Кто-то, наоборот, обрадовался, что с певцом все в порядке и он жив. Некоторые подписчики всерьез восприняли раннюю сториз Шарлота. Певец Шарлот родился в феврале 1998 года. Он получил первую известность, записывая каверы на популярные песни. Затем он принял участие в проекте «Песни на ТНТ». Широкую популярность он получил после выпуска альбома «Вечно Молодой». Песня «Щека об щеку» стала его главным хитом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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