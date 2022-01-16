Российский певец Шарлот (Эдуард Шарлот) после ранее выставленной сториз с цифрами, подразумевающими под собой дату смерти, выставил очередной пост с призывом посмотреть новый клип. Подписчики Шарлота по-разному отреагировали на это в комментариях.
Некоторые фолловеры посчитали, что Шарлот таким образом попытался привлечь внимание: «Классное привлечение внимания было». Кто-то, наоборот, обрадовался, что с певцом все в порядке и он жив. Некоторые подписчики всерьез восприняли раннюю сториз Шарлота.
Певец Шарлот родился в феврале 1998 года. Он получил первую известность, записывая каверы на популярные песни. Затем он принял участие в проекте «Песни на ТНТ». Широкую популярность он получил после выпуска альбома «Вечно Молодой». Песня «Щека об щеку» стала его главным хитом.
Кто-то из пользователей посчитал, что Шарлот таким образом попытался привлечь внимание
Instagram рэпера Шарлота
Многие пользователи посчитали, что Шарлот «хайпится» на своей смерти
Instagram рэпера Шарлота
И все же большинство комментаторов обрадовалось тому, что их кумир жив
Российский певец Шарлот (Эдуард Шарлот) после ранее выставленной сториз с цифрами, подразумевающими под собой дату смерти, выставил очередной пост с призывом посмотреть новый клип. Подписчики Шарлота по-разному отреагировали на это в комментариях. Некоторые фолловеры посчитали, что Шарлот таким образом попытался привлечь внимание: «Классное привлечение внимания было». Кто-то, наоборот, обрадовался, что с певцом все в порядке и он жив. Некоторые подписчики всерьез восприняли раннюю сториз Шарлота. Певец Шарлот родился в феврале 1998 года. Он получил первую известность, записывая каверы на популярные песни. Затем он принял участие в проекте «Песни на ТНТ». Широкую популярность он получил после выпуска альбома «Вечно Молодой». Песня «Щека об щеку» стала его главным хитом.