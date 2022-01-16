В Минэнерго предложили увеличить потребление газа вместо бензина

17 января 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

В Минэнерго предложили увеличить объем потребляемого газа в качестве моторного топлива Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России планируют увеличить показатель «Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный период» для городов — участников федерального проекта «Чистый воздух» исходя из их инфраструктурных и климатических особенностей. Об этом сообщили в Минэнерго. «В большинстве городов-участников возможно увеличение целевых показателей потребления природного газа на транспорте до 30%», — передают «Известия» слова представителя в Минэнерго. В ведомстве уточнили, что это актуально для всех регионов страны. Конкретные меры будут обсуждаться в рамках коопераций в региональными властями. Документ находится на межведомственном согласовании. Эксперты считают, что достичь целевых показателей можно за счет выпуска новой техники, а также благодаря переводу транспорта на газ. Также в Министерстве отметили, что подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива», которая распространяется на регионы, которые входят в проект «Чистый воздух» примет статус федерального проекта. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова предрекла рост цен на бензин в 2022 году на 8-10% или примерно 5 рублей за литр. Эксперт указала, что в среднем цены на бензин поднимаются на 8-10% за год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России планируют увеличить показатель «Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный период» для городов — участников федерального проекта «Чистый воздух» исходя из их инфраструктурных и климатических особенностей. Об этом сообщили в Минэнерго. «В большинстве городов-участников возможно увеличение целевых показателей потребления природного газа на транспорте до 30%», — передают «Известия» слова представителя в Минэнерго. В ведомстве уточнили, что это актуально для всех регионов страны. Конкретные меры будут обсуждаться в рамках коопераций в региональными властями. Документ находится на межведомственном согласовании. Эксперты считают, что достичь целевых показателей можно за счет выпуска новой техники, а также благодаря переводу транспорта на газ. Также в Министерстве отметили, что подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива», которая распространяется на регионы, которые входят в проект «Чистый воздух» примет статус федерального проекта. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова предрекла рост цен на бензин в 2022 году на 8-10% или примерно 5 рублей за литр. Эксперт указала, что в среднем цены на бензин поднимаются на 8-10% за год.