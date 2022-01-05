Аналитики предрекли подорожание бензина в России на 10%

06 января 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

Цены на бензин вырастут в 2022 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цены на бензин в 2022 году вырастут на 8-10%, или примерно на 5 рублей за литр. Такое мнение выразила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «В среднем за год цены на топливо в России поднимаются на 8—10%, в 2022 году они вырастут так же», — заявила Бодрова «Известиям». По ее словам, подорожание в рознице произойдет вслед за увеличением издержек бизнеса на оплату труда, логистику, хранение. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов отметил, что с учетом инфляции в 2021 году около 8% и в 2022-м справедливо ожидать схожих темпов роста цен на топливо. А зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев пояснил, что в новом году ожидается увеличение акциза, поэтому все виды топлива к концу 2022 года могут вырасти в цене примерно на 5 рублей за литр. Ранее сообщалось, что, если государство перестанет контролировать цены на бензин, то его стоимость может вырасти до 100 рублей за литр и выше. Такое предположение высказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. По его мнению, стоимость топлива стабильно растет из-за спроса и общемирового ускорения инфляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на бензин в 2022 году вырастут на 8-10%, или примерно на 5 рублей за литр. Такое мнение выразила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «В среднем за год цены на топливо в России поднимаются на 8—10%, в 2022 году они вырастут так же», — заявила Бодрова «Известиям». По ее словам, подорожание в рознице произойдет вслед за увеличением издержек бизнеса на оплату труда, логистику, хранение. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов отметил, что с учетом инфляции в 2021 году около 8% и в 2022-м справедливо ожидать схожих темпов роста цен на топливо. А зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев пояснил, что в новом году ожидается увеличение акциза, поэтому все виды топлива к концу 2022 года могут вырасти в цене примерно на 5 рублей за литр. Ранее сообщалось, что, если государство перестанет контролировать цены на бензин, то его стоимость может вырасти до 100 рублей за литр и выше. Такое предположение высказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. По его мнению, стоимость топлива стабильно растет из-за спроса и общемирового ускорения инфляции.