Московский СК: задержан дагестанец, оскорбивший русских

17 января 2022 в 04:27 Размер текста - 17 +

Московский СК: дагестанец, оскорбивший русских в автобусе, задержан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Калужской области задержали мужчину, который оскорблял русских в автобусе. Об этом сообщили в московском Следственном комитете (СК). «В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета РФ и сотрудников ГУ МВД России по городу Москва личность и местонахождение фигуранта установлены на территории Калужской области. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина», — говорится в сообщении СК. Сотрудники столичного главка МВД РФ добавили, что в ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел для проведения соответствующих проверок. Сообщается, что уже назначены судебные экспертизы. Накануне в соцсетях стало распространяться видео, в котором молодой человек ругается с пассажирами автобуса в Москве. Он назвал русских свиньями и пообещал «избить их, когда придет время». Глава Дагестана Сергей Меликов бурно отреагировал на такое поведение уроженца страны. Меликов считает, что мужчина должен принести оскорбления не только перед теми, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам. На молодого человека возбудили уголовное дело за разжигание межнациональной розни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Калужской области задержали мужчину, который оскорблял русских в автобусе. Об этом сообщили в московском Следственном комитете (СК). «В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета РФ и сотрудников ГУ МВД России по городу Москва личность и местонахождение фигуранта установлены на территории Калужской области. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина», — говорится в сообщении СК. Сотрудники столичного главка МВД РФ добавили, что в ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел для проведения соответствующих проверок. Сообщается, что уже назначены судебные экспертизы. Накануне в соцсетях стало распространяться видео, в котором молодой человек ругается с пассажирами автобуса в Москве. Он назвал русских свиньями и пообещал «избить их, когда придет время». Глава Дагестана Сергей Меликов бурно отреагировал на такое поведение уроженца страны. Меликов считает, что мужчина должен принести оскорбления не только перед теми, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам. На молодого человека возбудили уголовное дело за разжигание межнациональной розни.