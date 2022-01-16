16 января 2022

В Госдуме оценили идею о запрете продажи алкоголя в выходные

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В Госдуме отреагировали на идею ограничить продажу алкоголя в выходные Фото:

Нет смысла вводить ограничения на продажу алкоголя в выходные, так как в РФ уже есть закон, регулирующий продажу данной продукции в определенные дни. Так отреагировали депутаты Госдумы на предложение Султана Хамзаева, который руководит проектом «Трезвая Россия», о введении ограничений по продаже спиртных напитков.

Время и правила продажи алкоголя и так регулируются законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», сообщил РБК заместитель председателя Комитет по охране здоровья Леонид Огуль. Он добавил, что регионы уже наделены правом ставить ограничения на продажу алкоголя в определенные дни. Заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов считает, что введение такого рода ограничений, который предложил Султан Хамзаев, обычно приводит к развитию черного рынка.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо ввести ограничение на продажу алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Также он посчитал нужным поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков до 21 года.

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Нет смысла вводить ограничения на продажу алкоголя в выходные, так как в РФ уже есть закон, регулирующий продажу данной продукции в определенные дни. Так отреагировали депутаты Госдумы на предложение Султана Хамзаева, который руководит проектом «Трезвая Россия», о введении ограничений по продаже спиртных напитков. Время и правила продажи алкоголя и так регулируются законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», сообщил РБК заместитель председателя Комитет по охране здоровья Леонид Огуль. Он добавил, что регионы уже наделены правом ставить ограничения на продажу алкоголя в определенные дни. Заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов считает, что введение такого рода ограничений, который предложил Султан Хамзаев, обычно приводит к развитию черного рынка. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо ввести ограничение на продажу алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Также он посчитал нужным поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков до 21 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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