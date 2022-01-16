В Госдуме оценили идею о запрете продажи алкоголя в выходные

17 января 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

В Госдуме отреагировали на идею ограничить продажу алкоголя в выходные Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Нет смысла вводить ограничения на продажу алкоголя в выходные, так как в РФ уже есть закон, регулирующий продажу данной продукции в определенные дни. Так отреагировали депутаты Госдумы на предложение Султана Хамзаева, который руководит проектом «Трезвая Россия», о введении ограничений по продаже спиртных напитков. Время и правила продажи алкоголя и так регулируются законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», сообщил РБК заместитель председателя Комитет по охране здоровья Леонид Огуль. Он добавил, что регионы уже наделены правом ставить ограничения на продажу алкоголя в определенные дни. Заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов считает, что введение такого рода ограничений, который предложил Султан Хамзаев, обычно приводит к развитию черного рынка. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо ввести ограничение на продажу алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Также он посчитал нужным поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков до 21 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нет смысла вводить ограничения на продажу алкоголя в выходные, так как в РФ уже есть закон, регулирующий продажу данной продукции в определенные дни. Так отреагировали депутаты Госдумы на предложение Султана Хамзаева, который руководит проектом «Трезвая Россия», о введении ограничений по продаже спиртных напитков. Время и правила продажи алкоголя и так регулируются законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», сообщил РБК заместитель председателя Комитет по охране здоровья Леонид Огуль. Он добавил, что регионы уже наделены правом ставить ограничения на продажу алкоголя в определенные дни. Заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов считает, что введение такого рода ограничений, который предложил Султан Хамзаев, обычно приводит к развитию черного рынка. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо ввести ограничение на продажу алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Также он посчитал нужным поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков до 21 года.