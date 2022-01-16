Адвокаты рассказали об особых льготах для предпенсионеров

Люди предпенсионного возраста освобождены от одного из имущественных и земельных налогов, а также имеют право на прохождение диспансеризации с сохранением зарплаты. Об этом сообщил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.
«К основным льготам для лиц, обладающих статусом предпенсионеров, относится освобождение от одного из имущественных и земельных налогов», — передают «Известия», со ссылкой на слова Прокофьева. Он добавил, что предпенсионеры имеют право два дня в году потратить на диспансеризацию с сохранением зарплаты. Кроме того, для них предусмотрена гарантия трудовой занятости, — когда увольнение или отказ трудоустроить предпенсионера грозит административной или уголовной ответственностью, — бесплатное переобучение и повышенное пособие по безработице.
По словам члена Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д. П. Баранова Виктории Рахубовской, у неработающих предпенсионеров более длинный период выплаты пособия по безработице — 12 месяцев суммарно в течение полутора лет подряд. При наличии страхового стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, полагаются еще по две недели, оплаченные пособием за каждый год работы. Максимальный период выплаты для них составит 24 месяца в течение трех лет. Таким правом не могут воспользоваться люди, уволенные за нарушения.
Предпенсионерами считаются граждане, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. В некоторых регионах РФ у них есть льготы по транспортному налогу. В переходный период положены алименты от детей, бывших супругов, братьев и сестер, пасынков и падчериц, сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Помощь оказывают гражданам, у которых не хватает дохода на минимальные нужды. Также у них есть доля в наследстве, независимо от наличия завещания умершего родственника и его условий. В Пенсионном фонде рассказали, что эта категория граждан может рассчитывать на досрочную пенсию по предложению органов службы занятости, пишет «Федеральное агентство новостей».
Люди предпенсионного возраста освобождены от одного из имущественных и земельных налогов, а также имеют право на прохождение диспансеризации с сохранением зарплаты. Об этом сообщил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев. «К основным льготам для лиц, обладающих статусом предпенсионеров, относится освобождение от одного из имущественных и земельных налогов», — передают «Известия», со ссылкой на слова Прокофьева. Он добавил, что предпенсионеры имеют право два дня в году потратить на диспансеризацию с сохранением зарплаты. Кроме того, для них предусмотрена гарантия трудовой занятости, — когда увольнение или отказ трудоустроить предпенсионера грозит административной или уголовной ответственностью, — бесплатное переобучение и повышенное пособие по безработице. По словам члена Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д. П. Баранова Виктории Рахубовской, у неработающих предпенсионеров более длинный период выплаты пособия по безработице — 12 месяцев суммарно в течение полутора лет подряд. При наличии страхового стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, полагаются еще по две недели, оплаченные пособием за каждый год работы. Максимальный период выплаты для них составит 24 месяца в течение трех лет. Таким правом не могут воспользоваться люди, уволенные за нарушения. Предпенсионерами считаются граждане, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. В некоторых регионах РФ у них есть льготы по транспортному налогу. В переходный период положены алименты от детей, бывших супругов, братьев и сестер, пасынков и падчериц, сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Помощь оказывают гражданам, у которых не хватает дохода на минимальные нужды. Также у них есть доля в наследстве, независимо от наличия завещания умершего родственника и его условий. В Пенсионном фонде рассказали, что эта категория граждан может рассчитывать на досрочную пенсию по предложению органов службы занятости, пишет «Федеральное агентство новостей».