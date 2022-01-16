Адвокаты рассказали об особых льготах для предпенсионеров

17 января 2022 в 07:55 Размер текста - 17 +

Предпенсионеры могут дольше получать пособие по безработице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Люди предпенсионного возраста освобождены от одного из имущественных и земельных налогов, а также имеют право на прохождение диспансеризации с сохранением зарплаты. Об этом сообщил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев. «К основным льготам для лиц, обладающих статусом предпенсионеров, относится освобождение от одного из имущественных и земельных налогов», — передают «Известия», со ссылкой на слова Прокофьева. Он добавил, что предпенсионеры имеют право два дня в году потратить на диспансеризацию с сохранением зарплаты. Кроме того, для них предусмотрена гарантия трудовой занятости, — когда увольнение или отказ трудоустроить предпенсионера грозит административной или уголовной ответственностью, — бесплатное переобучение и повышенное пособие по безработице. По словам члена Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д. П. Баранова Виктории Рахубовской, у неработающих предпенсионеров более длинный период выплаты пособия по безработице — 12 месяцев суммарно в течение полутора лет подряд. При наличии страхового стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, полагаются еще по две недели, оплаченные пособием за каждый год работы. Максимальный период выплаты для них составит 24 месяца в течение трех лет. Таким правом не могут воспользоваться люди, уволенные за нарушения. Предпенсионерами считаются граждане, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. В некоторых регионах РФ у них есть льготы по транспортному налогу. В переходный период положены алименты от детей, бывших супругов, братьев и сестер, пасынков и падчериц, сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Помощь оказывают гражданам, у которых не хватает дохода на минимальные нужды. Также у них есть доля в наследстве, независимо от наличия завещания умершего родственника и его условий. В Пенсионном фонде рассказали, что эта категория граждан может рассчитывать на досрочную пенсию по предложению органов службы занятости, пишет «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Люди предпенсионного возраста освобождены от одного из имущественных и земельных налогов, а также имеют право на прохождение диспансеризации с сохранением зарплаты. Об этом сообщил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев. «К основным льготам для лиц, обладающих статусом предпенсионеров, относится освобождение от одного из имущественных и земельных налогов», — передают «Известия», со ссылкой на слова Прокофьева. Он добавил, что предпенсионеры имеют право два дня в году потратить на диспансеризацию с сохранением зарплаты. Кроме того, для них предусмотрена гарантия трудовой занятости, — когда увольнение или отказ трудоустроить предпенсионера грозит административной или уголовной ответственностью, — бесплатное переобучение и повышенное пособие по безработице. По словам члена Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д. П. Баранова Виктории Рахубовской, у неработающих предпенсионеров более длинный период выплаты пособия по безработице — 12 месяцев суммарно в течение полутора лет подряд. При наличии страхового стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, полагаются еще по две недели, оплаченные пособием за каждый год работы. Максимальный период выплаты для них составит 24 месяца в течение трех лет. Таким правом не могут воспользоваться люди, уволенные за нарушения. Предпенсионерами считаются граждане, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. В некоторых регионах РФ у них есть льготы по транспортному налогу. В переходный период положены алименты от детей, бывших супругов, братьев и сестер, пасынков и падчериц, сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Помощь оказывают гражданам, у которых не хватает дохода на минимальные нужды. Также у них есть доля в наследстве, независимо от наличия завещания умершего родственника и его условий. В Пенсионном фонде рассказали, что эта категория граждан может рассчитывать на досрочную пенсию по предложению органов службы занятости, пишет «Федеральное агентство новостей».