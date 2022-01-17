Bloomberg: Россия и Китай нашли новые причины для объединения

Усиление сотрудничества Си Цзиньпина и Владимира Путина несет угрозу Западу, считает экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис Фото: bundeskanzlerin.de

Россия и Китай дополняют друг друга в геополитическом смысле, и в случае усиления отношений будут представлять «грозную пару» для Запада. Такое мнение в колонке для Bloomberg выразил экс-командующий НАТО, отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис.

«У Китая огромное население, нехватка жизненно важных природных ресурсов, таких как нефть, мощная и диверсифицированная экономика и сильное влияние в большей части Восточной Азии и Африки к югу от Сахары. У России стагнирующее население, огромные природные ресурсы в виде нефти и газа, плохо диверсифицированная экономика и сильное влияние в некоторых частях Европы, Центральной Азии и на Кавказе. Вместе они составляют грозную пару», — написал Ставридис.

Экс-командующий НАТО подчеркнул, что отношения России и Китая вызывают тревогу. «С точки зрения США и Запада, этот растущий кондоминиум (товарищество — прим. Ред.) вызывает тревогу, особенно если [генсекретарь ЦК Коммунистической партии Китая] Си [Цзиньпин] и [президент РФ Владимир] Путин усилят координацию политики, разделят военные базы, предложат друг другу дискреционные экономические уступки и обменяются военными технологиями, такими как гиперзвуковые ракеты и кибероружие», — добавил Ставридис. Он призвал Запад «коллективно ответить» перед «лицом растущей угрозы».

В конце 2021 года посол КНР в России Чжан Ханьхуэй призвал усилить сотрудничество России и Китая, чтобы «спина к спине» противостоять США и Западу. А в начале 2022 года The Economist предупредил, что США и Китай находятся на грани масштабного вооруженного конфликта.

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