The Economist: мир стоит на пороге ужасной войны двух сверхдержав

16 января 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Война может произойти между США и Китаем, сообщают в издании Фото: Минобороны России/Евгений Кель США и Китай находятся на грани масштабного вооруженного конфликта из-за присутствия большого количества военных самолетов и кораблей у границ каждой из сторон. Об этом сообщили в английском издании The Economist. «Америка и Китай находятся в одном военном происшествии от катастрофы. <…> В Пекине ученые и официальные лица говорят о том, когда, а не о том, произойдет ли еще одна авария. Затем они задаются вопросом, как справятся с таким кризисом две страны, вовлеченные в открытую идеологическую конкуренцию и преследуемые растущим национализмом», — пишет The Economist. Автор материала вспомнил инцидент, случившийся в 2001 году, который тогда чуть не привел две сверхдержавы к катастрофе. В Южно-Китайском море произошло столкновение Американского самолета-разведчика EP-3 с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии. В результате аварии китайский самолет развалился на части, пилот воздушного судна погиб, а самолет ВВС США совершил вынужденную посадку на острове Хайнань без предупреждения. Силовыми службами Китая были задержаны и допрошены 24 члена экипажа. Тогда ситуацию удалось решить дипломатически благодаря осторожным действиям властей и опытному переговорщику со стороны США Колину Пауэллу. Однако при подобном инциденте сегодня, который с высокой долей вероятности может произойти, конфликт вряд ли удастся решить мирным путем, отмечают в издании. Все потому, что главы США и Китая по-разному смотрят на то, как допустимо вести себя в воздухе, а также гораздо менее настроены идти на какой-либо компромисс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и Китай находятся на грани масштабного вооруженного конфликта из-за присутствия большого количества военных самолетов и кораблей у границ каждой из сторон. Об этом сообщили в английском издании The Economist. «Америка и Китай находятся в одном военном происшествии от катастрофы. <…> В Пекине ученые и официальные лица говорят о том, когда, а не о том, произойдет ли еще одна авария. Затем они задаются вопросом, как справятся с таким кризисом две страны, вовлеченные в открытую идеологическую конкуренцию и преследуемые растущим национализмом», — пишет The Economist. Автор материала вспомнил инцидент, случившийся в 2001 году, который тогда чуть не привел две сверхдержавы к катастрофе. В Южно-Китайском море произошло столкновение Американского самолета-разведчика EP-3 с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии. В результате аварии китайский самолет развалился на части, пилот воздушного судна погиб, а самолет ВВС США совершил вынужденную посадку на острове Хайнань без предупреждения. Силовыми службами Китая были задержаны и допрошены 24 члена экипажа. Тогда ситуацию удалось решить дипломатически благодаря осторожным действиям властей и опытному переговорщику со стороны США Колину Пауэллу. Однако при подобном инциденте сегодня, который с высокой долей вероятности может произойти, конфликт вряд ли удастся решить мирным путем, отмечают в издании. Все потому, что главы США и Китая по-разному смотрят на то, как допустимо вести себя в воздухе, а также гораздо менее настроены идти на какой-либо компромисс.