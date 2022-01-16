16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Курганцы в марте смогут улететь в Сочи и Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс из Сочи. Курган, кабина пилота, пилот, самолет, пилот экипажа, командир корабля, S7 Airlines
Почти все новые рейсы будут выполняться в марте Фото:

Из аэропорта Кургана в марте можно будет два раза в неделю улететь в Санкт-Петербург и один раз в неделю в Сочи. Данная информация размещена на сайте аэропорта.

«ЕО-432 Курган — Санкт-Петербург Embraer-190 — 01.03.22-22.03.22, вторник, 05.03.22-26.03.22 суббота. ЕО-438 Курган — Сочи Embraer-190 — 05.03.22-26.03.22, суббота», — указано в расписании.

Рейсы в Санкт-Петербург назначены на 7:20 (вторник) и 16:35 (суббота), в Сочи — на 7:20 (суббота). Из Санкт-Петербурга в Курган можно будет вылететь с 28 февраля в 23:45 по понедельникам и пятницам. Отправление из Сочи в Курган назначено на 10:00, а первый рейс будет выполнен 5 марта.

Власти региона ранее искали авиакомпании, которые будут выполнять субсидированные рейсы в Санкт-Петербург и Сочи. Заявки авиаперевозчиков должны были принимать до 29 января.

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Из аэропорта Кургана в марте можно будет два раза в неделю улететь в Санкт-Петербург и один раз в неделю в Сочи. Данная информация размещена на сайте аэропорта. «ЕО-432 Курган — Санкт-Петербург Embraer-190 — 01.03.22-22.03.22, вторник, 05.03.22-26.03.22 суббота. ЕО-438 Курган — Сочи Embraer-190 — 05.03.22-26.03.22, суббота», — указано в расписании. Рейсы в Санкт-Петербург назначены на 7:20 (вторник) и 16:35 (суббота), в Сочи — на 7:20 (суббота). Из Санкт-Петербурга в Курган можно будет вылететь с 28 февраля в 23:45 по понедельникам и пятницам. Отправление из Сочи в Курган назначено на 10:00, а первый рейс будет выполнен 5 марта. Власти региона ранее искали авиакомпании, которые будут выполнять субсидированные рейсы в Санкт-Петербург и Сочи. Заявки авиаперевозчиков должны были принимать до 29 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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