С 1 февраля в России повысят социальные выплаты

Поднимут выплаты людям, которые пострадали от радиации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 февраля в РФ проиндексируют выплаты инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и военнослужащим с учетом уровня инфляции. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

«В частности, к ним относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, люди, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС. И это далеко не полный перечень льготников», — цитирует Life Оксану Красовскую.

В этом году коэффициент индексации планируют установить на уровне 8,4% для выплат, пособий и компенсаций. Повысят выплаты также для пострадавших от радиации после катастрофы на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Проиндексируют социальное пособие, сумма которого 6424,98 рубля. Поднимут выплаты в регионах. В Пермском крае увеличат выплату ветеранам труда, в Ульяновской области — выплату на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, в Забайкальском крае — пособие на подержание детей-сирот без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, в Воронежской области — выплаты на проезд многодетным семьям.

С 1 февраля также проиндексируют маткапитал и детские пособия. Повысят компенсации за отказ от набора социальных услуг и пособие на погребение.

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