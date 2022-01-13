Юристы: как изменятся пособия и выплаты в России с 1 февраля

С 1 февраля в России проиндексируют сразу несколько выплат. Среди них — материнский капитал, ряд детских пособий, выплаты инвалидам и ежемесячные выплаты Героям труда и СССР. Такой информацией поделилась ведущий юрист «Европейской юридической службы» Светлана Голденкова.
«Проиндексируют ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, выплаты, связанные с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. На сегодняшний день законопроект еще не утвержден и проходит согласование», — отметила специалист в беседе с изданием LIFE.
Какие еще выплаты и пособия повысят в России:
С 1 февраля будет проиндексирован федеральный материнский капитал;
Изменения коснутся детских пособий, в частности выплат в связи с рождением и уходом за ребенка до полутора лет;
Повысят компенсации за отказ от набора социальных услуг;
Больше станет пособие на погребение;
Повысятся выплаты, выделяемые тем, кто подвергся воздействию радиации;
Изменятся пособия ветеранам;
Предварительно сообщается, что размер индексации пенсий будет 8,6% — по уровню инфляции в России;
Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в этом году 18 984 рубля.
Ранее сообщалось, что средняя сумма пенсии неработающего пенсионера будет почти 19 тысяч рублей после индексации. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков, его слова передает «Федеральное агентство новостей».
С 1 февраля в России проиндексируют сразу несколько выплат. Среди них — материнский капитал, ряд детских пособий, выплаты инвалидам и ежемесячные выплаты Героям труда и СССР. Такой информацией поделилась ведущий юрист «Европейской юридической службы» Светлана Голденкова. «Проиндексируют ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, выплаты, связанные с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. На сегодняшний день законопроект еще не утвержден и проходит согласование», — отметила специалист в беседе с изданием LIFE. Какие еще выплаты и пособия повысят в России: Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в этом году 18 984 рубля. Ранее сообщалось, что средняя сумма пенсии неработающего пенсионера будет почти 19 тысяч рублей после индексации. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков, его слова передает «Федеральное агентство новостей».