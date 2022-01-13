Юристы: как изменятся пособия и выплаты в России с 1 февраля

14 января 2022 в 08:34 Размер текста - 17 +

С февраля проиндексируют материнский капитал и выплаты по уходу за ребенком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 февраля в России проиндексируют сразу несколько выплат. Среди них — материнский капитал, ряд детских пособий, выплаты инвалидам и ежемесячные выплаты Героям труда и СССР. Такой информацией поделилась ведущий юрист «Европейской юридической службы» Светлана Голденкова. «Проиндексируют ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, выплаты, связанные с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. На сегодняшний день законопроект еще не утвержден и проходит согласование», — отметила специалист в беседе с изданием LIFE . Какие еще выплаты и пособия повысят в России: С 1 февраля будет проиндексирован федеральный материнский капитал;

Изменения коснутся детских пособий, в частности выплат в связи с рождением и уходом за ребенка до полутора лет;

Проиндексируют единовременные денежные выплаты инвалидам;

Повысят компенсации за отказ от набора социальных услуг;

Больше станет пособие на погребение;

Повысятся выплаты, выделяемые тем, кто подвергся воздействию радиации;

Изменятся пособия ветеранам;

Предварительно сообщается, что размер индексации пенсий будет 8,6% — по уровню инфляции в России; Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в этом году 18 984 рубля. Ранее сообщалось, что средняя сумма пенсии неработающего пенсионера будет почти 19 тысяч рублей после индексации. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков, его слова передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 февраля в России проиндексируют сразу несколько выплат. Среди них — материнский капитал, ряд детских пособий, выплаты инвалидам и ежемесячные выплаты Героям труда и СССР. Такой информацией поделилась ведущий юрист «Европейской юридической службы» Светлана Голденкова. «Проиндексируют ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, выплаты, связанные с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. На сегодняшний день законопроект еще не утвержден и проходит согласование», — отметила специалист в беседе с изданием LIFE. Какие еще выплаты и пособия повысят в России: Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в этом году 18 984 рубля. Ранее сообщалось, что средняя сумма пенсии неработающего пенсионера будет почти 19 тысяч рублей после индексации. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков, его слова передает «Федеральное агентство новостей».