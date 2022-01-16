16 января 2022
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14 января 2022

В Кургане начинается новый судебный процесс по экс-главе ГУ МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, рожков олег
Олега Рожкова (в центре фото) ждет новый суд Фото:

Первое судебное заседание по новому уголовному делу в отношении экс-главы ГУ МЧС по Курганской области Олегу Рожкову состоится 24 января. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие». Параллельно с этим городской суд продолжит рассмотрение другого дела в отношении Рожкова.

«Назначено судебное заседание. Судебное заседание: 24.01.2022», — указано в карточке дела в ГАС «Правосудие».

Рожкова обвиняют в преступлении по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщало ранее URA.RU. По версии следствия, он знал, что в эксплуатируемом предпринимателем объекте массового пребывания людей выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, но дал указание сделать недостоверное заключение, где не говорилось о нарушениях.

Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам, поступившим из областного УФСБ. Изначально Рожкова обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Сам он не признает вину ни по одному из эпизодов. Суд разбирается в этом деле с апреля 2021 года.

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Первое судебное заседание по новому уголовному делу в отношении экс-главы ГУ МЧС по Курганской области Олегу Рожкову состоится 24 января. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие». Параллельно с этим городской суд продолжит рассмотрение другого дела в отношении Рожкова. «Назначено судебное заседание. Судебное заседание: 24.01.2022», — указано в карточке дела в ГАС «Правосудие». Рожкова обвиняют в преступлении по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщало ранее URA.RU. По версии следствия, он знал, что в эксплуатируемом предпринимателем объекте массового пребывания людей выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, но дал указание сделать недостоверное заключение, где не говорилось о нарушениях. Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам, поступившим из областного УФСБ. Изначально Рожкова обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Сам он не признает вину ни по одному из эпизодов. Суд разбирается в этом деле с апреля 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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