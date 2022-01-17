Эпицентром столкновений оказался Алматы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

У беглого главы запрещенного в республике оппозиционного объединения «Демократический выбор Казахстана», экс-банкира Мухтара Аблязова есть план по смене власти в Казахстане. Аблязов обратился за помощью к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром», — цитируют Аблязова РИА «Новости».

Он заявил о планах ликвидировать должность президента. Аблязов сообщил, что планирует вернуться в Казахстан и не исключает, что возвращение «очень близко». За помощью он собирается обратиться к Западу.

«Я сейчас выступаю публично на французском телевидении. Я обращался лично к Макрону. Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия это покруче будет котел, чем в Афганистане», — высказался он.

Аблязов является экс-министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана, председателем совета директоров БТА Банка, видеоблогером. Он живет во Франции. В Казахстане его приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. Также его подозревают в создании преступного сообщества и краже у БТА Банка. Беглый олигарх называл себя лидером протестов в Казахстане. Он сообщал, что ему звонили протестующие и советовались по поводу дальнейших действий. Протесты координировали из Киева, рассказал Аблязов.

Беспорядки в Казахстане начались после Нового года. Жители были недовольны повышением цен на сжиженный газ, сообщает «Царьград». Постепенно митинги переросли в столкновения с полицией, люди громили административные здания, грабили магазины и банки. В стране ввели чрезвычайное положение. Ущерб от погромов составил 92 млн долларов, высказался президент республики Касым-Жомарт Токаев, пишет Nation News.

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