Структура Вексельберга на торгах перепутала Пермь с Сибирью

«Группа Телематика-Один» не рассчитывала на победу в Перми и сейчас рискует оставить краевые власти без важной информационной системы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дочернее подразделение «Реновы» Виктора Вексельберга — АО «Группа Телематика-Один», которая в конце 2021 года выиграла торги на разработку информационной системы для властей Пермского края, возможно, заявилась на торги случайно. Источник URA.RU, близкий к минзакупок, рассказывает, что судя по документации, компания рассчитывала поучаствовать в торгах в другом регионе.

«При стартовой цене в 49,5 млн руб. победитель указал 24,9 млн руб. Такое снижение цены может быть связано с тем, что исполнитель мог не учесть особенности региона», — говорит собеседник. По его словам, в заявке встречались упоминания региона из Сибири. В министерстве информационного развития и связи Прикамья, которое является заказчиком работ, комментируя торги, отмечают, что они была проведены в соответствии с законом о закупках.

«Телематика» уже нарушает условия контракта, хотя с момента его заключения не прошло и месяца, сообщает источник URA.RU, близкий к краевому правительству. Компания должна вести мониторинг движения спецтранспорта, но он не проводится. И, следовательно, уборочную технику, мусоровозы и школьные автобусы заказчики не могут увидеть на карте. В министерстве информационного развития эту информацию подтверждают: «Минсвязи действует в соответствии с законодательством и отправило претензию в отношении исполнителя, сейчас ведется расчет пеней и штрафов».

Редакция направила запрос в «Телематику». На момент публикации ответ не был получен. Ранее в компании заявляли, что ситуацию не комментируют. Контракт на разработку этой системы министерство информационного развития заключило накануне Нового года. В торгах неожиданно победила неизвестная фирма, которая в два раза снизила цену и обошла предприятия пермских олигархов.

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