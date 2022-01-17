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В Челябинске пройдет суд над задержанным ФСБ замминистра

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Рейд по мусоркам. Челябинск, белавкин иван
Иван Белавкин предстанет перед судом 28 января Фото:
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Уголовные дела в челябинском минстрое

Предварительное слушание по делу обвиняемого во взятке первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина пройдет 28 января. Это следует из базы судебных дел.

«Материалы дела поступили 10 января. Предварительное слушание назначено на 18 января. Белавкин обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — подтвердили URA.RU в Центральном районном суде Челябинска.

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2020 года по март 2021 года получил взятку в размере около 1,2 млн рублей за покровительство при исполнении муниципального контракта. Взамен подношения он способствовал выделению из бюджета субсидии, за счет которой оплатили выполненные коммерсантами работы. Максимальное наказание, грозящее чиновнику в случае обвинительного приговора суда — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Чиновник, демонстративно задержанный прямо в ходе коллегии министерства сотрудниками ФСБ, не подал в отставку и не признал вины. Суд неоднократно продлевал изначально избранную ему меру пресечения в виде ареста, и сейчас Белавкин по-прежнему находится в следственном изоляторе. Правомерность действий силовиков Белавкин с переменным успехом оспаривает в судах.

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Предварительное слушание по делу обвиняемого во взятке первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина пройдет 28 января. Это следует из базы судебных дел. «Материалы дела поступили 10 января. Предварительное слушание назначено на 18 января. Белавкин обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — подтвердили URA.RU в Центральном районном суде Челябинска. По версии следствия, обвиняемый с декабря 2020 года по март 2021 года получил взятку в размере около 1,2 млн рублей за покровительство при исполнении муниципального контракта. Взамен подношения он способствовал выделению из бюджета субсидии, за счет которой оплатили выполненные коммерсантами работы. Максимальное наказание, грозящее чиновнику в случае обвинительного приговора суда — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Чиновник, демонстративно задержанный прямо в ходе коллегии министерства сотрудниками ФСБ, не подал в отставку и не признал вины. Суд неоднократно продлевал изначально избранную ему меру пресечения в виде ареста, и сейчас Белавкин по-прежнему находится в следственном изоляторе. Правомерность действий силовиков Белавкин с переменным успехом оспаривает в судах.
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