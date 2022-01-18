Кризис загнал любимого подрядчика тюменских властей в кредиты

АО «Мостострой-11» получает большинство крупных контрактов на строительство в Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за резкого роста стоимости строительных ресурсов в АО «Мостострой-11» вынуждены были оформить несколько кредитов на реализацию имеющихся проектов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Мостострой-11» является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Компания получает большинство контрактов на реализацию крупных строительных проектов как в регионе, так и за его пределами.

«В период с четвертого квартала 2020 по 2021 год строительная отрасль столкнулась с существенным ростом цен на все группы строительных ресурсов, что при фиксированной цене государственных контрактов привело к возникновению существенных кассовых разрывов. Во избежание нарушения сроков строительства АО „Мостострой-11“ вынуждено было привлекать банковские кредиты для финансирования производства строительно-монтажных работ», — пояснили там агентству.

Там добавили, что в третьем квартале 2021 года компания «Мостострой-11» провела анализ влияния роста цен на стройматериалы на конечную стоимость реализации проектов государственного заказа. По результатам проверки были направлены предложения по пересчету цены 25 действующих госконтрактов. По 11 из них было получено положительное заключение экспертизы по пересмотру стоимости. В декабре 2021 года по четырем объектам строительства были подписаны дополнительные соглашения и получена компенсация удорожания строительно-монтажных работ.

Ранее URA.RU писало о том, что генеральным директором компании «Мостострой-11» является действующий депутат Тюменской областной думы Николай Руссу. В 2020 году он заработал 76,4 млн рублей.

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