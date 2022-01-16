В ЯНАО отменят важное ограничение для вертолетных рейсов

Жители отдаленных поселений смогут не бронировать авиабилеты заранее Фото: Максим Егоров © URA.RU

Власти ЯНАО предлагают убрать два условия для вертолетов, выполняющих дополнительные субсидированные рейсы в отдаленные поселения региона — обязательное бронирование авиабилетов и пятидесятипроцентную пассажирскую загрузку. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«О внесении изменений в порядок предоставления субсидии из окружного бюджета организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах Ямало-Ненецкого автономного округа по льготным тарифам», — говорится в документе. Власти предлагают исключить из договора обязательное условие бронирования авиабилетов и пассажирскую загрузку при выполнении дополнительных рейсов по субсидируемым маршрутам не менее 50%.

В пресс-службе правительства отметили, что изменения позволят департаменту транспорта и дорожного хозяйства оперативно принимать решения о выполнении дополнительных рейсов в периоды наибольшего спроса. Также это обеспечит авиакомпании возможность заранее открывать продажи билетов на свободные места.

В некоторые отдаленные поселения ЯНАО можно добраться только воздушным транспортом, так как не везде есть открытые зимники. Однако билеты на вертолет до Салехарда достаточно дорогие. Например, билет из Панаевска для взрослого обойдется в 4080 рублей, для ребенка — 2040 рублей.

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