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30 декабря 2021

В ЯНАО впервые за три года откроют важный зимник в срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Третий зимник в ЯНАО ждет открытия Фото:

Зимнюю дорогу Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале, открытие которой ожидается около трех лет, готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«На Ямале ведутся работы по подготовке к открытию автозимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Выезд комиссии для осмотра стадии подготовки региональной зимней автодороги ко вводу в эксплуатацию запланирован на завтра, 12 января», — говорится на сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что полностью зимник не могли открыть из-за недостаточной толщины льда. Из-за непогоды вертолеты в отдаленные поселения не латают и добраться до полуострова можно только на вездеходах-трэколах, а это не слишком грузоподъемный вид транспорта. Жители рисковали жизнями и ездили на грузовиках по непринятой в эксплуатацию дороге. Также в феврале 2021 года власти открывали зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале, однако проработал он меньше суток и его закрыли из-за непогоды.

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Зимнюю дорогу Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале, открытие которой ожидается около трех лет, готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «На Ямале ведутся работы по подготовке к открытию автозимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Выезд комиссии для осмотра стадии подготовки региональной зимней автодороги ко вводу в эксплуатацию запланирован на завтра, 12 января», — говорится на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что полностью зимник не могли открыть из-за недостаточной толщины льда. Из-за непогоды вертолеты в отдаленные поселения не латают и добраться до полуострова можно только на вездеходах-трэколах, а это не слишком грузоподъемный вид транспорта. Жители рисковали жизнями и ездили на грузовиках по непринятой в эксплуатацию дороге. Также в феврале 2021 года власти открывали зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале, однако проработал он меньше суток и его закрыли из-за непогоды.
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