В ЯНАО впервые за три года откроют важный зимник в срок

Зимнюю дорогу Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале, открытие которой ожидается около трех лет, готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«На Ямале ведутся работы по подготовке к открытию автозимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Выезд комиссии для осмотра стадии подготовки региональной зимней автодороги ко вводу в эксплуатацию запланирован на завтра, 12 января», — говорится на сайте ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что полностью зимник не могли открыть из-за недостаточной толщины льда. Из-за непогоды вертолеты в отдаленные поселения не латают и добраться до полуострова можно только на вездеходах-трэколах, а это не слишком грузоподъемный вид транспорта. Жители рисковали жизнями и ездили на грузовиках по непринятой в эксплуатацию дороге. Также в феврале 2021 года власти открывали зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале, однако проработал он меньше суток и его закрыли из-за непогоды.
Зимнюю дорогу Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале, открытие которой ожидается около трех лет, готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «На Ямале ведутся работы по подготовке к открытию автозимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Выезд комиссии для осмотра стадии подготовки региональной зимней автодороги ко вводу в эксплуатацию запланирован на завтра, 12 января», — говорится на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что полностью зимник не могли открыть из-за недостаточной толщины льда. Из-за непогоды вертолеты в отдаленные поселения не латают и добраться до полуострова можно только на вездеходах-трэколах, а это не слишком грузоподъемный вид транспорта. Жители рисковали жизнями и ездили на грузовиках по непринятой в эксплуатацию дороге. Также в феврале 2021 года власти открывали зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале, однако проработал он меньше суток и его закрыли из-за непогоды.