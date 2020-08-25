Жители села Панаевск Ямальского района ЯНАО в ближайшее время не смогут воспользоваться водным транспортом, чтобы добраться до других населенных пунктов, сообщил окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства. Причиной стало обмеление протоки, на берегу которой расположен населенный пункт.
«В связи с малыми глубинами заход судов водного транспорта в село Панаевск в настоящее время невозможен», — говорится в сообщении дептранса ЯНАО. По информации ведомства, рейсы возобновятся после того, как глубина достигнет необходимых значений.
Сейчас населению предлагается пользоваться воздушным транспортом. Билет на вертолет до Салехарда из Панаевска для взрослого обойдется в 4080 рублей, для ребенка — 2040 рублей, за каждый киолограм багажа свыше нормы в 20 кг придется доплатить еще по 40 рублей 80 копеек.
При этом дополнительные авиарейсы по маршруту «Салехард — Панаевск — Салехард» будут вводиться при загрузке воздушных судов не менее, чем наполовину. Записываться на рейс местным жителям предлагается через сельскую администрацию Панаевска.
Панаевск не первый раз сталкивается с проблемой доступности. Минувшей зимой власти ЯНАО так и не смогли открыть зимник из Аксарки в Яр-Сале через Салемал и Панаевск — причиной стала теплая погода, не позволившая льду рек достичь необходимой толщины.
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