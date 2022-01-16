Количество умерших в регионе увеличилось почти вдвое (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Смертность в Челябинской области побила все рекорды по количеству умерших за последние годы. Это следует из данных органов статистики на официальном сайте.

Согласно опубликованным Челябинскстатом данным, в Челябинской области в октябре 2021 года умерло 7 тысяч 30 человек. Это самый высокий показатель смертности в регионе не только за прошлый год, но и за последние четыре года. Для сравнения, в 2018 и 2019 годах количество умерших в месяц варьировалось от 3,4 до 5,5 тысяч человек.

Предыдущий рекорд смертности в регионе был зафиксирован в октябре 2020 года — на тот период в области скончалось 6,2 тысячи человек. Теперь этот рекорд побит данными за октябрь 2021 года.

Публикуя статистику убывших, Челябинскстат не раскрывает информацию, от чего скончались жители области. В октябре 2021 года также был отмечен рост заболеваний коронавирусом в регионе.

График умерших за 2021 год Скрин с сайта Челябинскстата