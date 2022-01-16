16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Смертность в Челябинской области побила все рекорды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областная больница. Курган, православный крест, похоронный бизнес, смертность населения, машина скорой помощи
Количество умерших в регионе увеличилось почти вдвое (фото из архива) Фото:

Смертность в Челябинской области побила все рекорды по количеству умерших за последние годы. Это следует из данных органов статистики на официальном сайте.

Согласно опубликованным Челябинскстатом данным, в Челябинской области в октябре 2021 года умерло 7 тысяч 30 человек. Это самый высокий показатель смертности в регионе не только за прошлый год, но и за последние четыре года. Для сравнения, в 2018 и 2019 годах количество умерших в месяц варьировалось от 3,4 до 5,5 тысяч человек.

Предыдущий рекорд смертности в регионе был зафиксирован в октябре 2020 года — на тот период в области скончалось 6,2 тысячи человек. Теперь этот рекорд побит данными за октябрь 2021 года.

Публикуя статистику убывших, Челябинскстат не раскрывает информацию, от чего скончались жители области. В октябре 2021 года также был отмечен рост заболеваний коронавирусом в регионе.

График умерших за 2021 год

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Смертность в Челябинской области побила все рекорды по количеству умерших за последние годы. Это следует из данных органов статистики на официальном сайте. Согласно опубликованным Челябинскстатом данным, в Челябинской области в октябре 2021 года умерло 7 тысяч 30 человек. Это самый высокий показатель смертности в регионе не только за прошлый год, но и за последние четыре года. Для сравнения, в 2018 и 2019 годах количество умерших в месяц варьировалось от 3,4 до 5,5 тысяч человек. Предыдущий рекорд смертности в регионе был зафиксирован в октябре 2020 года — на тот период в области скончалось 6,2 тысячи человек. Теперь этот рекорд побит данными за октябрь 2021 года. Публикуя статистику убывших, Челябинскстат не раскрывает информацию, от чего скончались жители области. В октябре 2021 года также был отмечен рост заболеваний коронавирусом в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...