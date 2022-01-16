«Чистый город» подал на курганца в суд из-за платы за мусор

Ответчик — экоактивист утверждает, что весь домашний мусор направляет на переработку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский регоператор по обращению с отходами «Чистый город» подал в суд на шадринского экоактивиста и организатора раздельного сбора мусора «Разделяйка» Антона Паршунас. Компания требует погасить долг по оплате услуг за вывоз и утилизацию мусора, сообщил URA.RU ответчик.

«„Чистый город“ подал на меня в суд, потому что я все свои домашние отходы сортирую и сдаю на переработку в пункты приема вторсырья, поэтому мне нет надобности в этих зеленых контейнерах. Ни разу ничего не выбрасывал с 2015 года! 18 января будет первый суд», — написал на своей странице во «ВКонтакте» Антон Паршунас.

Экоактивист уточнил, что в иске компания требует погасить долг в сумме 1600 рублей за период с 1 января по 1 июля 2020 года. Он также намерен подать встречный иск, где хочет доказать, что не нуждается в услугах «Чистого города» и не готов платить «за воздух».

Ранее URA.RU писало, что шадринский экоактивист отказался платить за вывоз мусора. Паршунас рассказал, что за 2,5 года накопился долг в более чем 5 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, но активист его опротестовал. Шадринец подчеркнул, что готов оплачивать услугу по фактическому объему выбрасываемого мусора. Однако ему не смогли пояснить, как оформить паспорт на личный мусорный контейнер.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам