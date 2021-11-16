Курганский экоактивист отказался платить регоператору за мусор

Шадринец сам открыл пункты сбора вторсырья «Разделяйка», где учит горожан разделять весь мусор и сдавать сырье на переработку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске экоактивист и организатор раздельного сбора мусора «Разделяйка» Антон Паршунас отказался платить за вывоз мусора по квитанциям регоператора «Чистый город». За долг судебные приставы возбудили исполнительное производство, шадринец опротестовал решение ФССП.

«Я ни разу, живя в своем частном доме, не платил за навязанную услугу „Чистого города“. В 2020 году я, вернувшись из заграничной поездки, увидел квитанцию от „Чистого города“ на 2 тысячи рублей. Я подумал, что это аферисты. Никаких договоров с „Чистым городом“ не заключал. За 2,5 года у меня накопился долг в более чем 5 тысяч рублей, пошли пени. Мне пришло постановление о возбуждении исполнительного производства от судебных приставов. Я написал возражение, судебные приставы прекратили исполнительное производство», — рассказал Антон Паршунас URA.RU.

Шадринец готов отстаивать свою позицию в суде. «Я согласен платить за вывоз мусора, но за фактически накопленный объем. Как раньше было: жители частного сектора покупали специальные мешки, в которых и вывозили мусор. Я все органические отходы компостирую на участке, а все остальное отправляю на переработку, так как это все вторичное сырье, а не ТКО. Я не согласен платить по 85 рублей с человека „за воздух“ компании, которая пополняет свалки», — говорит Паршунас. Экоактивист готов установить личный контейнер и получить на него паспорт. Но, по его словам, в администрации Шадринска ему не могут пояснить, как оформить такой контейнер.

Получить комментарий в ООО «Чистый город» оперативно не удалось. На звонок корреспондента в компании не ответили.