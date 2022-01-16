Замначальника полиции Челябинска уходит в отставку

Станислав Клопов (справа) уходит на пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель начальника УМВД Челябинска Станислав Клопов уходит в отставку. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, Клопов написал соответствующий рапорт.

«Он подал рапорт о выходе на пенсию. Заявление пока не подписано», — пояснил источник.

Клопов работает в органах МВД более 30 лет. Из них 10 лет занимает должность замначальника УМВД.

«В соответствии с трудовым законодательством всем нашим сотрудникам предоставляются отпуска», — заявили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску, не ответив на вопрос о возможности последующей отставки Клопова.

Это первая отставка в органах МВД региона с того времени, как сменился начальник областного главка. С 10 января на пост руководителя главка заступил Михаил Скоков. Ранее он руководил МВД Северной Осетии. Предшественник Скокова Андрей Сергеев переведен в Северную Осетию на аналогичную должность.

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