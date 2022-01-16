16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Замначальника полиции Челябинска уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание с Владимиром Елистратовым. Челябинск, ворончихин сергей, нод, клопов станислав
Станислав Клопов (справа) уходит на пенсию Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель начальника УМВД Челябинска Станислав Клопов уходит в отставку. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, Клопов написал соответствующий рапорт.

«Он подал рапорт о выходе на пенсию. Заявление пока не подписано», — пояснил источник.

Клопов работает в органах МВД более 30 лет. Из них 10 лет занимает должность замначальника УМВД.

«В соответствии с трудовым законодательством всем нашим сотрудникам предоставляются отпуска», — заявили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску, не ответив на вопрос о возможности последующей отставки Клопова.

Это первая отставка в органах МВД региона с того времени, как сменился начальник областного главка. С 10 января на пост руководителя главка заступил Михаил Скоков. Ранее он руководил МВД Северной Осетии. Предшественник Скокова Андрей Сергеев переведен в Северную Осетию на аналогичную должность.

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Заместитель начальника УМВД Челябинска Станислав Клопов уходит в отставку. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, Клопов написал соответствующий рапорт. «Он подал рапорт о выходе на пенсию. Заявление пока не подписано», — пояснил источник. Клопов работает в органах МВД более 30 лет. Из них 10 лет занимает должность замначальника УМВД. «В соответствии с трудовым законодательством всем нашим сотрудникам предоставляются отпуска», — заявили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску, не ответив на вопрос о возможности последующей отставки Клопова. Это первая отставка в органах МВД региона с того времени, как сменился начальник областного главка. С 10 января на пост руководителя главка заступил Михаил Скоков. Ранее он руководил МВД Северной Осетии. Предшественник Скокова Андрей Сергеев переведен в Северную Осетию на аналогичную должность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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