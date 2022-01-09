Михаил Скоков запомнился в Осетии своим вниманием к местной специфике Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новый начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков запомнился населению Северной Осетии любовью к спорту, усиленным вниманием к физической спецподготовке подчиненных, уважением и интересом к традициям Кавказа. Об этом рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«Скоков возглавлял местное отделение спортивного общества „Динамо“, но это можно объяснить его статусом. Но министр не считал, например, зазорным лично проверить физическую подготовку подчиненных и даже претендентов на службу в органах. Даже повторные тесты проходили в присутствии генерала. Не подтвердивших возможность служить в подразделениях, предполагающих владение рукопашным боем и вообще повышенный уровень „физо“, отсеивал», — рассказал инсайдер.

По словам другого источника, министр интересовался историей Осетии, ее традициями и обычаями, что обеспечивало ему уважение подчиненных и жителей республики. Он даже научился исполнять танец Хонга-кафт который считается национальным достоянием осетин. Уезжая к новому месту службы (назначение в Челябинскую область считается повышением) он счел необходимым попрощаться не только с подчиненными (как экс-начальник челябинского главка Андрей Сергеев), но и со всем народом республики.

«Я желаю дорогой Осетии мира и процветания, стабильной и спокойной оперативной обстановки! Пусть уважаемые старшие продолжают радовать своей мудростью, храня великие традиции, а молодое поколение, как и прежде, стремится творить новую историю родного края, достигая блестящих побед в науке, спорте, культуре. Я уезжаю, но оставляю в Осетии частицу души и сердца», — говорится в обращении Скокова, опубликованном на сайте министерства.

Уроженцу Ростовской области Скокову 53 года, в органы МВД он поступил в 1990 году. Карьеру он начал на малой родине, работая в уголовном розыске и управлении по борьбе с оргпреступностью. Затем руководил управлением МВД Смоленской области и был министром внутренних дел Республики Северная Осетия — Алания. На должность начальника челябинского полицейского главка Скоков назначен указом президента РФ Владимира Путина в конце декабря, на Южный Урал генерал приехал 9 января. Его предшественник Андрей Сергеев переведен в Северную Осетию на аналогичную должность. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что 10 января глава МВД Владимир Колокольцев представил нового начальника челябинским полицейским, но воздержались от иных подробностей.

Министр Михаил Скоков находил время лично контролировать физподготовку даже у претендентов на службу в полиции Фото: группа «ЧП / Владикавказ» во «ВКонтакте»

Видео: «СКИФОВАТА Медиа», 2018 год

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