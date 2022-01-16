Экс-главу «Россети Урал» не наказали за неуплату 409 млн налогов

Валерий Родин освобожден от наказания по амнистии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший гендиректор компании «Россети Урал» (расположена в Екатеринбурге) Валерий Родин освобожден от штрафа в 450 тысяч рублей, который был наложен на него за неуплату более 400 млн рублей налогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Мещанского райсуда Москвы.

«Валерий Родин был освобожден от наказания в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей вследствие акта амнистии 2015 года», — сообщил представитель пресс-службы суда. Заседание по Родину прошло 17 января.

Ранее прокуратура запросила для него обвинение в связи с неуплатой налогов на 409 млн рублей. Следствие посчитало, что он не отчислял налоги с прибыли за 2011 и 2012 года. Однако позднее Родин возместил ущерб, который принес Федеральной налоговой службе, в связи с чем просил отменить ему наказание.

Родин был гендиректором ОАО «МРСК Урала» (сейчас «Россети Урал»), когда возник конфликт с налоговой службой. Уголовное дело по статье о неуплате налогов было возбуждено в 2017 году. Защита менеджера заявляла, что он выполнил все обязательства перед ФНС до начала судебного разбирательства.

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