В Свердловской области резко выросло число больных пневмонией

С предварительным диагнозом зарегистрировано 1085 случаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Количество внебольничных пневмоний в Свердловской области выросло 41,44% по сравнению с прошлой неделей. За предыдущую неделю, по предварительным диагнозам зарегистрировано 1085 случаев. Информация об этом появилась на сайте свердловского Роспотребнадзора.

«За предыдущую неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 1085 случаев внебольничных пневмоний. Это выше уровня прошлой недели на 41,44%», — говорится в сообщении.

Неблагоприятными по заболеваемости внебольничными пневмониями стали 12 городских округов области. «Неблагополучные по заболеваемости: Сысертский ГО, Каменский ГО, ГО Красноуральск, ГО Верхняя Тура, Верхнесалдинский ГО, ГО Нижняя Салда, Арамильский ГО, Тавдинский ГО, МО Город Каменск-Уральский, Кушвинский ГО, ГО Карпинск, ГО Рефтинский», — сообщает Роспотребнадзор.

Ранее URA.RU писало, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может вызывать у человека пневмонию в 3 раза быстрее, чем другие известные штаммы инфекции. Об этом рассказал руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. Вирусолог отметил, что новый штамм быстро меняется и науке пока известно про него далеко не все.

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