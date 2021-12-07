Роспотребнадзор: омикрон-штамм быстро провоцирует опасную болезнь

08 декабря 2021 в 07:48 Размер текста - 17 +

«Омикрон» вызывает пневмонию в течении 3-5 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Омикрон» может вызывать у человека пневмонию в 3 раза быстрее, чем другие известные штаммы инфекции. Об этом рассказал руководитель НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. «Что плохо в штамме „Омикрон“, он точно так же, как и „Дельта“, более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому „Омикрон“ быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно. При заражении „стареньким“ коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10—11 дней. Сейчас это 3—5 дней», — сказал Семенов в разговоре с «Известиями». Вирусолог отметил, что новый штамм быстро меняется и науке пока известно про него далеко не все. Однако, ученые многих стран, в том числе и России, уже провели первые биоинформатические исследования омикрон-штамма, подчеркнул Семенов. Новый штамм «Омикрон» впервые был выявлен в странах Южной Африки 25 ноября, пишет RT. 6 декабря новый штамм впервые выявили в России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что омикрон-штамм может попасть в Россию более чем из 50 стран мира, сообщает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» может вызывать у человека пневмонию в 3 раза быстрее, чем другие известные штаммы инфекции. Об этом рассказал руководитель НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. «Что плохо в штамме „Омикрон“, он точно так же, как и „Дельта“, более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому „Омикрон“ быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно. При заражении „стареньким“ коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10—11 дней. Сейчас это 3—5 дней», — сказал Семенов в разговоре с «Известиями». Вирусолог отметил, что новый штамм быстро меняется и науке пока известно про него далеко не все. Однако, ученые многих стран, в том числе и России, уже провели первые биоинформатические исследования омикрон-штамма, подчеркнул Семенов. Новый штамм «Омикрон» впервые был выявлен в странах Южной Африки 25 ноября, пишет RT. 6 декабря новый штамм впервые выявили в России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что омикрон-штамм может попасть в Россию более чем из 50 стран мира, сообщает «Национальная служба новостей».