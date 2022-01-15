15 января 2022

В ВОЗ заявили о пике пандемии COVID-19 в России

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Представитель ВОЗ сообщила о том, что Россия находится на пике заболеваемости COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия находится на пике заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Мы еще находимся на пике эпидемии, надо держаться», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Она отметила, что вакцинация от коронавируса хорошо защищает организм человека в первые полгода, но со временем эта защита снижается.

По словам Мелиты Вуйнович, сейчас есть некоторые доказательства, что «Омикрон» менее серьезный, чем предыдущие штаммы. Тем не менее, нужно по-прежнему помнить о том, что коронавирус дает очень серьезные последствия для здоровья человека.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн считает, что после первой прививки необходимо проходить ревакцинацию спустя 6 месяцев. Врач считает, что если есть возможность, можно сократить время между прививками. «По такой схеме они сейчас наиболее оправданы» — сообщил он.

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Россия находится на пике заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. «Мы еще находимся на пике эпидемии, надо держаться», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Она отметила, что вакцинация от коронавируса хорошо защищает организм человека в первые полгода, но со временем эта защита снижается. По словам Мелиты Вуйнович, сейчас есть некоторые доказательства, что «Омикрон» менее серьезный, чем предыдущие штаммы. Тем не менее, нужно по-прежнему помнить о том, что коронавирус дает очень серьезные последствия для здоровья человека. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн считает, что после первой прививки необходимо проходить ревакцинацию спустя 6 месяцев. Врач считает, что если есть возможность, можно сократить время между прививками. «По такой схеме они сейчас наиболее оправданы» — сообщил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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