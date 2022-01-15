В ВОЗ заявили о пике пандемии COVID-19 в России

16 января 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Представитель ВОЗ сообщила о том, что Россия находится на пике заболеваемости COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россия находится на пике заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. «Мы еще находимся на пике эпидемии, надо держаться», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Она отметила, что вакцинация от коронавируса хорошо защищает организм человека в первые полгода, но со временем эта защита снижается. По словам Мелиты Вуйнович, сейчас есть некоторые доказательства, что «Омикрон» менее серьезный, чем предыдущие штаммы. Тем не менее, нужно по-прежнему помнить о том, что коронавирус дает очень серьезные последствия для здоровья человека. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн считает, что после первой прививки необходимо проходить ревакцинацию спустя 6 месяцев. Врач считает, что если есть возможность, можно сократить время между прививками. «По такой схеме они сейчас наиболее оправданы» — сообщил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия находится на пике заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. «Мы еще находимся на пике эпидемии, надо держаться», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Она отметила, что вакцинация от коронавируса хорошо защищает организм человека в первые полгода, но со временем эта защита снижается. По словам Мелиты Вуйнович, сейчас есть некоторые доказательства, что «Омикрон» менее серьезный, чем предыдущие штаммы. Тем не менее, нужно по-прежнему помнить о том, что коронавирус дает очень серьезные последствия для здоровья человека. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн считает, что после первой прививки необходимо проходить ревакцинацию спустя 6 месяцев. Врач считает, что если есть возможность, можно сократить время между прививками. «По такой схеме они сейчас наиболее оправданы» — сообщил он.