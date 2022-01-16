16 января 2022
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13 января 2022

В ЯНАО ищут директора школы на зарплату до 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с генеральным директором ОАО
Директору школы искусств готовы платить до 300 тысяч рублей Фото:

Директора детской школы искусств на зарплату от 112 до 336 тысяч рублей ищут в поселке Харп (ЯНАО). На данный момент — это самая высокооплачиваемая вакансия, опубликованная на сайте окружной службы занятости населения.

«Директор школы (гимназии, лицея) высшей категории (класса), заработная плата от 112 270 до 336 811 рублей. Организация — МБУ ДО „Детская школа искусств“, район трудоустройства — пгт Харп», — говорится в описании вакансии.

Кандидат на должность директора должен иметь высшее образование и стаж работы пять лет. В школе искусств агентству сообщили, что прошлый руководитель учреждения Анна Шевченко покинула должность в 2021 году в связи с истечением трудового договора.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ищут работников в нефтяной, газовой и строительной промышленности. Им предлагают зарплату от 200 тысяч рублей.

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Директора детской школы искусств на зарплату от 112 до 336 тысяч рублей ищут в поселке Харп (ЯНАО). На данный момент — это самая высокооплачиваемая вакансия, опубликованная на сайте окружной службы занятости населения. «Директор школы (гимназии, лицея) высшей категории (класса), заработная плата от 112 270 до 336 811 рублей. Организация — МБУ ДО „Детская школа искусств“, район трудоустройства — пгт Харп», — говорится в описании вакансии. Кандидат на должность директора должен иметь высшее образование и стаж работы пять лет. В школе искусств агентству сообщили, что прошлый руководитель учреждения Анна Шевченко покинула должность в 2021 году в связи с истечением трудового договора. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ищут работников в нефтяной, газовой и строительной промышленности. Им предлагают зарплату от 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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