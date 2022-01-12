В ЯНАО ищут сотрудников на зарплату от 200 тысяч рублей

13 января 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

На Ямале ищут сотрудников в добывающей и строительной сферах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Специалистов в нефтяной, газовой и строительной промышленности ищут в Новом Уренгое (ЯНАО) на зарплату от 200 тысяч рублей. На сайте службы занятости населения Ямала на данный момент — это самые высокооплачиваемые вакансии. ООО «Новоуренгойская Буровая Компания» готова платить главному механику и заместителю начальника центральной инженерно-технологической службы от 200 000 рублей. Из требований к кандидатам у работодателя — высшее образование и стаж работы от трех лет. На работу могут претендовать и граждане СНГ с безвизовым режимом. Также в Новом Уренгое строительная компания из Чечни «Горстрой» ищет главного инженера по сметно-договорной работе высшей категории. Кандидат должен иметь высшее образование и стаж работы пять лет. Работодатель предлагает зарплату от 250 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с начала 2021 года выросла потребность в специалистах нефтяной и газовой промышленности на 77%. Среднее предложение зарплаты в этой отрасли составляет 85,6 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Специалистов в нефтяной, газовой и строительной промышленности ищут в Новом Уренгое (ЯНАО) на зарплату от 200 тысяч рублей. На сайте службы занятости населения Ямала на данный момент — это самые высокооплачиваемые вакансии. ООО «Новоуренгойская Буровая Компания» готова платить главному механику и заместителю начальника центральной инженерно-технологической службы от 200 000 рублей. Из требований к кандидатам у работодателя — высшее образование и стаж работы от трех лет. На работу могут претендовать и граждане СНГ с безвизовым режимом. Также в Новом Уренгое строительная компания из Чечни «Горстрой» ищет главного инженера по сметно-договорной работе высшей категории. Кандидат должен иметь высшее образование и стаж работы пять лет. Работодатель предлагает зарплату от 250 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с начала 2021 года выросла потребность в специалистах нефтяной и газовой промышленности на 77%. Среднее предложение зарплаты в этой отрасли составляет 85,6 тысяч рублей.