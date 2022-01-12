12 января 2022
11 января 2022
10 января 2022

В ЯНАО ищут сотрудников на зарплату от 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале ищут сотрудников в добывающей и строительной сферах Фото:

Специалистов в нефтяной, газовой и строительной промышленности ищут в Новом Уренгое (ЯНАО) на зарплату от 200 тысяч рублей. На сайте службы занятости населения Ямала на данный момент — это самые высокооплачиваемые вакансии.

ООО «Новоуренгойская Буровая Компания» готова платить главному механику и заместителю начальника центральной инженерно-технологической службы от 200 000 рублей. Из требований к кандидатам у работодателя — высшее образование и стаж работы от трех лет. На работу могут претендовать и граждане СНГ с безвизовым режимом.

Также в Новом Уренгое строительная компания из Чечни «Горстрой» ищет главного инженера по сметно-договорной работе высшей категории. Кандидат должен иметь высшее образование и стаж работы пять лет. Работодатель предлагает зарплату от 250 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с начала 2021 года выросла потребность в специалистах нефтяной и газовой промышленности на 77%. Среднее предложение зарплаты в этой отрасли составляет 85,6 тысяч рублей.

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Специалистов в нефтяной, газовой и строительной промышленности ищут в Новом Уренгое (ЯНАО) на зарплату от 200 тысяч рублей. На сайте службы занятости населения Ямала на данный момент — это самые высокооплачиваемые вакансии. ООО «Новоуренгойская Буровая Компания» готова платить главному механику и заместителю начальника центральной инженерно-технологической службы от 200 000 рублей. Из требований к кандидатам у работодателя — высшее образование и стаж работы от трех лет. На работу могут претендовать и граждане СНГ с безвизовым режимом. Также в Новом Уренгое строительная компания из Чечни «Горстрой» ищет главного инженера по сметно-договорной работе высшей категории. Кандидат должен иметь высшее образование и стаж работы пять лет. Работодатель предлагает зарплату от 250 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с начала 2021 года выросла потребность в специалистах нефтяной и газовой промышленности на 77%. Среднее предложение зарплаты в этой отрасли составляет 85,6 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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