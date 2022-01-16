Фамилия бизнес-партнера Павла Дацюка (на фото) фигурирует в скандале не впервые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В скандале со строительством автомойки на ул. Блюхера в Екатеринбурге, против которого выступают местные жители, фигурирует фамилия бизнес-партнера хоккеиста Павла Дацюка Александра Трунтаева (они вместе владеют ООО «Радиус Девелопмент»). Он был владельцем фирмы «Экспоинт», когда она получала от Кировской райадминистрации разрешение на пользование земельным участком площадью 240 квадратных метров.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии, договор с «Экспоинтом» на установку нестационарного торгового объекта был заключен 1 августа 2020 года сроком на семь лет. По данным СБИС, Трунтаев был учредителем «Экспоинта» с 24 июня 2011 года по 16 июня 2021-го. Сейчас владельцем 100% ООО является некий Сергей Быков. При этом в разговоре с корреспондентом Трунтаев сказал, что не имеет отношения к возведению автомойки в Пионерском микрорайоне.

15 января местные жители устроили народный сход против продолжения строительных работ напротив домов по ул. Блюхера, 41 и 45. По их мнению, они ведутся с нарушением, поскольку изначально на этом месте планировался объект нестационарной торговли. Также активисты настаивают, что появление автомойки парализует движение в районе их домов.

Это не первый скандал, где фигурирует фамилия Трунтаева. В ночь с 5-го на 6 ноября 2021 года его компания — ООО «Регент» — неожиданно снесла флигель усадьбы Поповичевых на ул. Малышева, 38Б. Это было необходимо, чтобы обустроить проезд ко второй очереди апарт-отеля «Радиус», которую Трунтаев планирует возводить вместе с Дацюком за «Домом контор». Источник URA.RU, погруженный в ситуацию, впоследствии объяснял корреспонденту: снос был осуществлен внезапно из-за того, что Трунтаев опасался шантажа со стороны активистов, требовавших признать флигель памятником (проведение экспертизы существенно затянуло бы проект). Этот аргумент муниципальные власти, по слухам, приняли.

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