12 января 2022
11 января 2022

Мэр из ХМАО остался без главного юриста

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-чай у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, трубецкой андрей
Главе Сургутского района Андрею Трубецкому придется искать себе нового юриста Фото:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой остается без главного юриста — председатель юридического комитета районной администрации Ольга Мухлаева уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«У Мухлаевой 14 января последний рабочий день в районной администрации. Она уже оповестила об уходе своих коллег. Возможно, что она продолжит работать на муниципальной службе, просто в какой-нибудь другой мэрии. Она опытный юрист, в условиях повсеместного дефицита кадров без работы точно не останется», — прокомментировал инсайдер.

Он также добавил, что заместитель Мухлаевой — Елена Сабельфельд — собирается переходить на работу в контрольно-счетную палату Сургутского района. Это решение было принято на заседании районной думы в декабре 2021 года. В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили информацию об уходе Мухлаевой.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой остался без помощника. Он не продлил контракт с Антоном Боровихиным и эта должность пока остается вакантна.

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой остается без главного юриста — председатель юридического комитета районной администрации Ольга Мухлаева уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «У Мухлаевой 14 января последний рабочий день в районной администрации. Она уже оповестила об уходе своих коллег. Возможно, что она продолжит работать на муниципальной службе, просто в какой-нибудь другой мэрии. Она опытный юрист, в условиях повсеместного дефицита кадров без работы точно не останется», — прокомментировал инсайдер. Он также добавил, что заместитель Мухлаевой — Елена Сабельфельд — собирается переходить на работу в контрольно-счетную палату Сургутского района. Это решение было принято на заседании районной думы в декабре 2021 года. В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили информацию об уходе Мухлаевой. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой остался без помощника. Он не продлил контракт с Антоном Боровихиным и эта должность пока остается вакантна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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