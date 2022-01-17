Если бы Алексей Орлов не договорился, необходимую сумму пришлось бы искать в бюджете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов договорился с ГК «Ренова» Виктора Вексельберга о финансировании установки стелы у аэропорта «Кольцово» к 300-летию уральской столицы. Бизнесмены согласились выделить порядка 160 миллионов рублей, которые в ином случае пришлось бы изыскивать из бюджета. О результатах переговоров URA.RU рассказал источник в муниципальной власти и подтвердили в пресс-службе «Кольцово» (аэропорт принадлежит ГК «Ренова»).

«В конце прошлого года глава провел переговоры с кем-то из боссов „Реновы“. Холдинг согласился помочь», — поделился собеседник агентства. «Уже ведется доработка эскизного проекта арт-объекта, победившего в конкурсе, и проектирование будущей конструкции», — сказал корреспонденту представитель «Кольцово».

Стелу, которая станет новым символом Екатеринбурга, выбрали в ноябре по итогам открытого конкурса. В голосовании среди горожан и экспертов победило «Архитектурное бюро Асадова», предложившее арт-объект, напоминающий знаменитый Демидовский узел.

Однако впоследствии некоторые участники жюри заявили, что, по их мнению, на месте Демидовского узла должна быть другая композиция — «Урал», внешне похожая на Стоунхендж. Ее элементы складываются в слово «Урал» только с определенного ракурса. Реагируя на резонанс в СМИ и соцсетях, Орлов позднее пообещал, что власти найдут применение всем предложенным вариантам.

Демидовский узел появится возле «Кольцово» к 300-летию Екатеринбурга Фото: проект

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