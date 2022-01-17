Тюменские власти признали серьезный дефицит врачей в регионе

В Тюменской области не хватает более 600 медиков Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В больницах и поликлиниках Тюменской области, по данным на 17 января, не хватает 606 медиков. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«В настоящее время потребность государственных учреждений здравоохранения Тюменской области в медицинских кадрах составляет 606 человек, из них, 264 врача и 342 средних медицинских работника. По сравнению с данными начала 2021 года, потребность медицинских организаций во врачах сократилась на 50 человек, в среднем медицинском персонале осталась на прежнем уровне», — ответили в ведомстве на запрос агентства.

При этом, ранее URA.RU писало, что, по данным департамента труда и занятости Тюменской области, в регионе открыто свыше 700 медицинских вакансий. Среди врачей в больницы региона (как государственные, так и частные) требуются специалисты по УЗИ, педиатры, неврологи, урологи, ревматологи, кардиологи и прочие.

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