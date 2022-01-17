Метеоролог: в Москве выпадет месячная норма осадков

17 января 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

К концу недели в Москве выпадет до 46 см снега Фото: Владимир Андреев © URA.RU К концу недели в Москве ожидается выпадение месячной нормы осадков. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В Москве выпало порядка 60% месячной нормы, при том, что сейчас только середина месяца и наступившая неделя будет очень плодотворной в плане количества осадков и прироста высоты снежного покрова. Сегодня, 17 января, он составил 3 см. Утром 18 января сугробы могут подрасти еще на 7 см. Иными словами, за 2 дня снежный покров может увеличиться на 10 сантиметров. В итоге за неделю в Москве будет выполнена норма по осадкам за месяц, порядка 46 см», — объяснил Александр Шувалов По словам метеоролога, настолько снежная зима в Москве и Подмосковье выдалась впервые за пять лет. «Зима в Москве и Подмосковье выдалась на редкость снежной, какой не была последние пять лет. В декабре норма по осадкам была превышена практически в 1,5 раза, в юго-восточном и южном районе Подмосковья высота снега достигла 35-40 см, на 25-30% больше нормы. 10 января в Коломне и Серпухове выпала почти половина месячной нормы, высота сугробов достигала практически полуметра», — подчеркнул Шувалов. В беседе с URA.RU доцент кафедры метеорологии климатологии географического факультета МГУ Павел Торопов согласился, что в конце января в Москве возможно превышение нормы осадков. «Циклонические вихри с северной Атлантики проникают через Скандинавию в центральные районы России, в среднюю полосу, на северо-запад и несут с собой осадки в виде снега. Пока высота снежного покрова близка к норме, просто из-за глобального потепления мы отвыкли от нормальных зим, но если этот процесс затянется до конца января, мы, конечно, будет иметь снега с переизбытком. К концу второго месяца зимы может быть больше нормы, но не катастрофически», — добавил он Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

К концу недели в Москве ожидается выпадение месячной нормы осадков. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В Москве выпало порядка 60% месячной нормы, при том, что сейчас только середина месяца и наступившая неделя будет очень плодотворной в плане количества осадков и прироста высоты снежного покрова. Сегодня, 17 января, он составил 3 см. Утром 18 января сугробы могут подрасти еще на 7 см. Иными словами, за 2 дня снежный покров может увеличиться на 10 сантиметров. В итоге за неделю в Москве будет выполнена норма по осадкам за месяц, порядка 46 см», — объяснил Александр Шувалов По словам метеоролога, настолько снежная зима в Москве и Подмосковье выдалась впервые за пять лет. «Зима в Москве и Подмосковье выдалась на редкость снежной, какой не была последние пять лет. В декабре норма по осадкам была превышена практически в 1,5 раза, в юго-восточном и южном районе Подмосковья высота снега достигла 35-40 см, на 25-30% больше нормы. 10 января в Коломне и Серпухове выпала почти половина месячной нормы, высота сугробов достигала практически полуметра», — подчеркнул Шувалов. В беседе с URA.RU доцент кафедры метеорологии климатологии географического факультета МГУ Павел Торопов согласился, что в конце января в Москве возможно превышение нормы осадков. «Циклонические вихри с северной Атлантики проникают через Скандинавию в центральные районы России, в среднюю полосу, на северо-запад и несут с собой осадки в виде снега. Пока высота снежного покрова близка к норме, просто из-за глобального потепления мы отвыкли от нормальных зим, но если этот процесс затянется до конца января, мы, конечно, будет иметь снега с переизбытком. К концу второго месяца зимы может быть больше нормы, но не катастрофически», — добавил он