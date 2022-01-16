Роспотребнадзор рассказал, откуда в Пермь завезли «Омикрон»

Сейчас Роспотребнадзор проверяет всех пассажиров, контактировавших с зараженными Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пять из шести подтвержденных случаев «Омикрона» в Пермский край были завезены из-за рубежа. Это Египет, Кипр, Австрия, Турция и ОАЭ. Об этом заявил на заседании краевого оперштаба по противодействию распространения коронавируса 17 января главный санитарный врач региона Виталий Костарев.

«По варианту „Омикрон“ всего в России зафиксировано 783 случая на 13 января. По Пермскому краю на 16 января — шесть случаев. Пять из шести — завозные. Это Египет, Кипр, Австрия, Турция, ОАЭ», — рассказал Костарев. Еще один заразился «Омикроном» при контакте с близким родственником. По словам главного санитарного врача, это был отец заболевшей.

В целом, количество «контактных» с этими шести заболевшими, были 686 человек. Это, пояснил глава Роспотребнадзора, «самолеты и семьи». Костарев отметил, что болезнь у всех заразившихся проходит в легкой форме. «В 50% случаев — даже в бессимптомной», — отметил он. И добавил, что в целом за праздники на 33% выросло количество людей, прибывших из-за рубежа. И они «будут давать прирост».

Первый случай заражения «Омикроном» в Перми был зафиксирован 29 декабря. Ранее Дмитрий Махонин призвал правительство подготовиться к возможному всплеску заболеваемости коронавирусом. Он поручил минздраву совместно с минфином проработать дополнительные предложения по подготовке медучреждении к волне заболеваемости. Министерство здравоохранения пообещало развернуть для борьбы с новым штаммом максимальное количество коек за весь период пандемии.

Сразу после выхода с новогодних каникул в Пермском крае зафиксировали резкое увеличение подтвержденных случаев коронавируса. По прогнозу Анастасии Крутень, в феврале—марте количество заболевших превысит пиковые значения октября-ноября 2021 года в четыре раза. Для победы над новым штаммом вируса необходимо привить 80% населения.

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