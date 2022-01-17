ЕС и США передумали отключать Россию от платежной системы SWIFT

17 января 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

ЕС и США введут адресные санкции против крупных российских банков, пишет Handelsblatt Фото: Денис Моргунов © URA.RU Европейский союз и США отвергли идею отключения России от мировой платежной системы SWIFT. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt. «Идея ЕС и США отрезать российские банки от системы SWIFT и, таким образом, фактически от мировых финансовых потоков, дальше не продвигается. Вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции», — пишет Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. По информации издания, отключение России от системы SWIFT слишком сложный вопрос для Европы и США. Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков и созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад уже не будет доминировать. Ранее американские СМИ сообщили, что Россию хотят отключить от системы SWIFT. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT невыгодно для всего мира, пишет RT. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT нет, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейский союз и США отвергли идею отключения России от мировой платежной системы SWIFT. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt. «Идея ЕС и США отрезать российские банки от системы SWIFT и, таким образом, фактически от мировых финансовых потоков, дальше не продвигается. Вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции», — пишет Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. По информации издания, отключение России от системы SWIFT слишком сложный вопрос для Европы и США. Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков и созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад уже не будет доминировать. Ранее американские СМИ сообщили, что Россию хотят отключить от системы SWIFT. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT невыгодно для всего мира, пишет RT. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT нет, сообщает телеканал 360.