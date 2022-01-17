Кондитеры предупредили о резком подорожании сладостей

18 января 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Кондитеры объясняют подорожание сладостей ростом себестоимости Фото: Александр Елизаров © URA.RU Цены на сладости в России поднимутся с 1 февраля на 6-23%. Кондитеры объясняют подорожание ростом издержек. Крупнейшие компании кондитерского рынка Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры» и «Хлебпром» с 1 февраля резко повысят закупочные цены, сообщили «Известиям» в торговой сети «Верный». Компания «Славянка» намерена пересмотреть стоимость своей продукции с 17 января. В «Верном» уточнили, что Mondelez повысит цены на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад — до 9%, а на жевательные резинки и леденцы — до 6%. В списке, в который входит более 60 товаров, перечислены жвачки Dirol, конфеты Halls, вафли, шоколад Milka и Alpen Gold, печенье «Юбилейное», Oreo и другие. Компания Ferrero повысит цены в среднем на 6% на конфеты Ferrero и Raffaello, товары Kinder, пасту Nutella и другие товары из списка, насчитывающего 130 позиций. «Объединенные кондитеры» и «Славянка» уведомили о повышении закупочных цен до 18%, отметили в «Верном». «Хлебпром» намерен поднять цены до 23% на десерты. Источник газеты в торговой сети рассказал, что кондитеры объяснили пересмотр цен ростом себестоимости продукции. По их словам, за год резко выросла стоимость пальмового масла, муки высшего сорта, меланжа, деревянных паллет. Глобальный дефицит сахара из-за неурожая в Бразилии, растущее производство биотоплива, удорожание логистических услуг и опасения роста спроса со стороны поспособствовали росту цен в 2021 году, сообщили в Минэкономразвития РФ. В Минсельхозе РФ заявили, что производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию, несмотря на существенное увеличение издержек. Ранее сообщалось, что кондитеры перед Новым годом намеревались увеличить стоимость сладостей до 20%. Изготовители объяснили подорожание ростом себестоимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на сладости в России поднимутся с 1 февраля на 6-23%. Кондитеры объясняют подорожание ростом издержек. Крупнейшие компании кондитерского рынка Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры» и «Хлебпром» с 1 февраля резко повысят закупочные цены, сообщили «Известиям» в торговой сети «Верный». Компания «Славянка» намерена пересмотреть стоимость своей продукции с 17 января. В «Верном» уточнили, что Mondelez повысит цены на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад — до 9%, а на жевательные резинки и леденцы — до 6%. В списке, в который входит более 60 товаров, перечислены жвачки Dirol, конфеты Halls, вафли, шоколад Milka и Alpen Gold, печенье «Юбилейное», Oreo и другие. Компания Ferrero повысит цены в среднем на 6% на конфеты Ferrero и Raffaello, товары Kinder, пасту Nutella и другие товары из списка, насчитывающего 130 позиций. «Объединенные кондитеры» и «Славянка» уведомили о повышении закупочных цен до 18%, отметили в «Верном». «Хлебпром» намерен поднять цены до 23% на десерты. Источник газеты в торговой сети рассказал, что кондитеры объяснили пересмотр цен ростом себестоимости продукции. По их словам, за год резко выросла стоимость пальмового масла, муки высшего сорта, меланжа, деревянных паллет. Глобальный дефицит сахара из-за неурожая в Бразилии, растущее производство биотоплива, удорожание логистических услуг и опасения роста спроса со стороны поспособствовали росту цен в 2021 году, сообщили в Минэкономразвития РФ. В Минсельхозе РФ заявили, что производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию, несмотря на существенное увеличение издержек. Ранее сообщалось, что кондитеры перед Новым годом намеревались увеличить стоимость сладостей до 20%. Изготовители объяснили подорожание ростом себестоимости.