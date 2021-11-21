Производители сладостей поднимают цены к Новому году

Производители сладостей намерены повысить цены перед Новым годом на 5-20%. Изготовители кондитерских изделий уже предупредили об этом розницу.
Компания «Акконд» намерена с 1 декабря увеличить ценник на различные товары от 4,7 до 20,5%, рассказали «Известиям» в «Верном». Поставщик объяснил повышение стоимости подорожанием сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов. «Пятерочка» и «Перекресток» также сообщили, что получают от кондитеров письма с просьбой повысить отпускные цены, сказали в X5 Group. Производители ссылаются на увеличение цен на ингредиенты и упаковку.
Отмечается, что стоимость сладостей в октябре пересмотрели бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский» (входят в компанию «Объединенные кондитеры») и «Коркунов». Там повысили расценки на 6%.
Ранее сообщалось, что в России перед Новым годом могут снизиться цены на кондитерские товары в подарочных наборах, а также шампанское, игристые вина и цитрусовые. Такой прогноз составили аналитики. Также россияне смогут выгодно закупиться товарами из зимней коллекции — магазинам нужно будет освободить место на полках для новых поступлений.
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