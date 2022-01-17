Сечин предложил провести в России энергетическую революцию

Цены на электроэнергию растут быстрее инфляции, заявил Игорь Сечин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин предложил провести реформу энергетического рынка в России. Свои предложения он изложил в письме на имя президента РФ Владимира Путина. Среди инициатив Сечина — снижение платежа за мощность для простаивающих станций и введение новых тарифов на электроэнергию АЭС.

«Сечин предложил усилить контроль за деятельностью участников рынка со стороны ФАС, не допустить введения новых надбавок к цене на мощность, ввести дифференциацию оплаты мощности в зависимости от загрузки станций. Есть и абсолютно новые идеи, как „введение тарифного регулирования“ цен на электроэнергию АЭС „Росэнергоатома“ (РЭА)», — передает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Сечина, которое имеется в распоряжении редакции.

Сейчас атомные электростанции продают электроэнергию по цене, которая формируется за счет тепловых электростанций (ТЭС). Сечин отметил, что так РЭА получает необоснованную прибыль. Высокие цены на электроэнергию ТЭС объясняются низким уровнем топливной эффективности либо высокими ценами на органическое топливо. При этом выработка АЭС за последние десять лет увеличилась лишь на четверть, в то время как их выручка стала больше в 2,5 раза, уточняет источник, знакомый с позицией президентской комиссии по ТЭК.

Также Сечин предлагает изменить правила торгов на рынке на сутки вперед (РСВ), чтобы «прекратить практику реализации поставщиками ценовых стратегий, связанных со снижением конкуренции». Речь идет об отмене механизма, который позволяет генераторам сначала заявить низкую стоимость и большой объем мощности, а затем изменить заявки.

Глава «Роснефти» отметил, что цены на электроэнергию растут быстрее инфляции. Только для месторождений для «РН-Юганскнефтегаза» за пять лет они увеличились на 55%. В Минэнерго РФ, напротив, сообщили, что конечная цена на электроэнергию для категории «прочие» потребители за 2021 год выросла на 4,6%. По мнению ведомства, действующая модель рынка не допускает неконтролируемого роста стоимости, однако не исключает совершенствования рядя механизмов для оптового рынка.

В конце декабря 2021 года ФАС начала проверку из-за резкого увеличения оптовых цен на электричество в ряде регионов России. Инициатором проверки стала «Роснефть». Сечин в письме отметил, что рост начался в августе 2021 года, когда цена на электричество скакнула на 26% по сравнению с доковидным периодом. В сентябре и октябре цены выросли еще на 28%. ФАС потребовала разъяснений от генерирующих компаний на торгах электроэнергией.

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