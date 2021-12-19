ФАС проверит аномальный рост цен на электричество

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверку из-за резкого увеличения оптовых цен на электричество в ряде регионов России. Инициатором проверки стала компания «Роснефть».
«ФАС попросила „Совет производителей энергии“ объяснить скачки на рынке на сутки вперед в 2021 году. Причина расследования — обращение главы „Роснефти“ Игоря Сечина. Топ-менеджер обратил внимание на „значительный рост цен“ на электроэнергию в европейской части России и на Урале по отношению к доковидному 2019 году», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в ФАС.
Отмечается, что рост начался в августе 2021 года, кода оптовая цена электричество выросла на 26% по сравнению с 2019 годом. В сентябре и октябре цены вросли еще на 28%. В Минэнерго РФ сообщили, что динамика цен на электроэнергию вызвана конкурентными заявками производителей и решениями правительства. ФАС потребовала разъяснений от генерирующих компаний на торгах электроэнергией.
Ранее представители ассоциации «Территориальные сетевые организации» (ТСО) обратились к вице-премьеру РФ Александру Новаку из-за опасения банкротства половины ТСО и росту цен на электричество для потребителей. После этого в ФАС заявили, что роста цен на электричество не будет, пишет RT.
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверку из-за резкого увеличения оптовых цен на электричество в ряде регионов России. Инициатором проверки стала компания «Роснефть». «ФАС попросила „Совет производителей энергии“ объяснить скачки на рынке на сутки вперед в 2021 году. Причина расследования — обращение главы „Роснефти“ Игоря Сечина. Топ-менеджер обратил внимание на „значительный рост цен“ на электроэнергию в европейской части России и на Урале по отношению к доковидному 2019 году», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в ФАС. Отмечается, что рост начался в августе 2021 года, кода оптовая цена электричество выросла на 26% по сравнению с 2019 годом. В сентябре и октябре цены вросли еще на 28%. В Минэнерго РФ сообщили, что динамика цен на электроэнергию вызвана конкурентными заявками производителей и решениями правительства. ФАС потребовала разъяснений от генерирующих компаний на торгах электроэнергией. Ранее представители ассоциации «Территориальные сетевые организации» (ТСО) обратились к вице-премьеру РФ Александру Новаку из-за опасения банкротства половины ТСО и росту цен на электричество для потребителей. После этого в ФАС заявили, что роста цен на электричество не будет, пишет RT.