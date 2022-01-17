17 января 2022
16 января 2022
15 января 2022

Задержан магнитогорец, убивший ножом водителя

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Пашкову. Челябинск , клетка, арест, заключение, тюрьма, решетка, скамья подсудимых, задержанный, суд, клетка, наручники
Решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве Фото:

В Магнитогорске задержан житель города, зарезавший незнакомого водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СЕР по Челябинской области

«Задержан 35-летний местный житель. Устанавливается его причастность к совершению преступления, проведено опознание и иные следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проверяется версия о совершении преступления из хулиганских побуждений», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

ЧП в Магнитогорске произошло в выходные. Неадекватный мужчина с ножом бросался на проезжую часть проспекта Пушкина, стуча по стеклам и пытаясь остановить машины. Водитель одной из них вышел из салона и получил смертельные ранения. Пострадавший умер в больнице, а злоумышленник еще некоторое время, по словам очевидцев, продолжал пугать прохожих. Затем он скрылся, но был объявлен в розыск.

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В Магнитогорске задержан житель города, зарезавший незнакомого водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СЕР по Челябинской области «Задержан 35-летний местный житель. Устанавливается его причастность к совершению преступления, проведено опознание и иные следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проверяется версия о совершении преступления из хулиганских побуждений», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. ЧП в Магнитогорске произошло в выходные. Неадекватный мужчина с ножом бросался на проезжую часть проспекта Пушкина, стуча по стеклам и пытаясь остановить машины. Водитель одной из них вышел из салона и получил смертельные ранения. Пострадавший умер в больнице, а злоумышленник еще некоторое время, по словам очевидцев, продолжал пугать прохожих. Затем он скрылся, но был объявлен в розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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