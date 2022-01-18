Монеточка заявила, что продаст квартиру из-за журналистов

СМИ раскрыли московский адрес Монеточки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) заявила, что вынуждена продать квартиру в Москве, которую недавно приобрела. Причиной стало видео telegram-канала Mash, по которому можно определить новый адрес артистки.

«Выкладывая фото, вы думаете, что никто ко мне не придет? Так вот, уже пришли! Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу нормально жить в нашей новой квартире. Теперь мы будем продавать ее», — написала Монеточка в Instagram.

Ранее сообщалось, что певица купила жилье в Басманном районе столицы. Квартира площадью 60 квадратных метров, по неофициальным данным, стоила Монеточке 20 миллионов рублей.