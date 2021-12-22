22 декабря 2021

Безбилетников в Перми будет наказывать Росгвардия

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамваи и кондуктор. Пермь, кондуктор, оплата проезда, трамвай
Владельцы безлимитных проездных за проезд могут не платить Фото:

Сотрудники Росгвардии будут помогать контролерам в общественном транспорте Перми бороться с безбилетниками. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, силовики смогут проверять документы, будут предотвращать конфликты и сопровождать нарушителей в полицию.

«В планах на следующий год значится увеличение численности контролеров и адресности проверок, увеличение штрафа за безбилетный проезд, а также привлечение к работе с безбилетными пассажирами сотрудников Росгвардии. Они будут помогать контролерам в случаях, когда пассажир отказывается оплачивать проезд, предъявлять документы или пытается спровоцировать конфликтную или опасную ситуацию. Также сотрудники Росгвардии уполномочены сопроводить нарушителя в ближайшее отделение полиции», — сообщили в мэрии. В октябре—декабре средняя доля безбилетных пассажиров составила 20%.

В мэрии отмечают, что пассажиры с безлимитными проездными, даже если они по какой-то причине не оплатят проезд, «зайцами» считаться не будут. «Для них проезд уже является предоплаченным», — говорят в пресс-службе

В 2022 году мэрия начинает поэтапный переход на бескондукторную систему оплаты проезда. В связи этим власти объявили об увеличении числа контролеров и росте штрафов за безбилетный проезд. Кроме штрафов, вырастет и стоимость проезда.

Ранее URA.RU рассказывало, как жительницу Перми высадили из автобуса, так как терминал трижды отклонил ее попытку оплатить проезд. Позже выяснилось, что деньги с ее карты списали.

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Сотрудники Росгвардии будут помогать контролерам в общественном транспорте Перми бороться с безбилетниками. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, силовики смогут проверять документы, будут предотвращать конфликты и сопровождать нарушителей в полицию. «В планах на следующий год значится увеличение численности контролеров и адресности проверок, увеличение штрафа за безбилетный проезд, а также привлечение к работе с безбилетными пассажирами сотрудников Росгвардии. Они будут помогать контролерам в случаях, когда пассажир отказывается оплачивать проезд, предъявлять документы или пытается спровоцировать конфликтную или опасную ситуацию. Также сотрудники Росгвардии уполномочены сопроводить нарушителя в ближайшее отделение полиции», — сообщили в мэрии. В октябре—декабре средняя доля безбилетных пассажиров составила 20%. В мэрии отмечают, что пассажиры с безлимитными проездными, даже если они по какой-то причине не оплатят проезд, «зайцами» считаться не будут. «Для них проезд уже является предоплаченным», — говорят в пресс-службе В 2022 году мэрия начинает поэтапный переход на бескондукторную систему оплаты проезда. В связи этим власти объявили об увеличении числа контролеров и росте штрафов за безбилетный проезд. Кроме штрафов, вырастет и стоимость проезда. Ранее URA.RU рассказывало, как жительницу Перми высадили из автобуса, так как терминал трижды отклонил ее попытку оплатить проезд. Позже выяснилось, что деньги с ее карты списали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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