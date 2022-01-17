17 января 2022
16 января 2022
15 января 2022

Зарезавший водителя в Магнитогорске мужчина оказался рецидивистом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Подозреваемый в убийстве магнитогорец ранее был судим за кражу Фото:

Житель Магнитогорска, на выходных бросавшийся с ножом на машины и зарезавший водителя одной из них, ранее был судим. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Мужчина успел покинуть Магнитогорск и пытался скрываться в одном из поселков, соседствующих с городом. Там его отыскали оперативники уголовного розыска и сотрудники отдела полиции „Левобережный“. При задержании оказалось, что предполагаемый убийца ранее был судим за кражи», — пояснил инсайдер.

По словам источника, задержанный заявил, что не был знаком с убитым им магнитогорцем. Преступление он совершил немотивированно.

В пресс-службе следственного управления СК по региону URA.RU подтвердили факт задержания 35-летнего подозреваемого. Сейчас проведено опознание и решается вопрос об избрании ему меры пресечения, проверяется версия об убийстве из хулиганских побуждений.

В Магнитогорске на проспекте Пушкина, 14 января неадекватный местный житель бросался на машины с ножом и пугал прохожих. Один из автомобилей ему удалось остановить, и, когда из него вышел водитель, неадекват нанес ему несколько ножевых ранений и сбежал. Пострадавший скончался в больнице.

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Житель Магнитогорска, на выходных бросавшийся с ножом на машины и зарезавший водителя одной из них, ранее был судим. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчина успел покинуть Магнитогорск и пытался скрываться в одном из поселков, соседствующих с городом. Там его отыскали оперативники уголовного розыска и сотрудники отдела полиции „Левобережный“. При задержании оказалось, что предполагаемый убийца ранее был судим за кражи», — пояснил инсайдер. По словам источника, задержанный заявил, что не был знаком с убитым им магнитогорцем. Преступление он совершил немотивированно. В пресс-службе следственного управления СК по региону URA.RU подтвердили факт задержания 35-летнего подозреваемого. Сейчас проведено опознание и решается вопрос об избрании ему меры пресечения, проверяется версия об убийстве из хулиганских побуждений. В Магнитогорске на проспекте Пушкина, 14 января неадекватный местный житель бросался на машины с ножом и пугал прохожих. Один из автомобилей ему удалось остановить, и, когда из него вышел водитель, неадекват нанес ему несколько ножевых ранений и сбежал. Пострадавший скончался в больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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