17 января 2022
16 января 2022

Власти назвали главный футбольный клуб Кургана непрофессиональным

© Служба новостей «URA.RU»
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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
Власти заявляют, что уровень курганского футбола пока не позволяет участвовать в профессиональной лиге Фото:

Футбольный клуб «Тобол» из Кургана, выступающий в третьей лиге, нельзя назвать профессиональным, заявил начальник регионального управления по физкультуре и спорту Сергей Моторин. При этом чиновник отметил, что сейчас прорабатывается вопрос реорганизации клуба.

«Профессиональный клуб — это наличие второй лиги. В прошлом году, играя в третьей лиге Урал и Западная Сибирь, команда „Тобол“ заняла 15 место из 16 команд. Мы хотим реорганизовать, мы хотим взбодрить наш футбольный клуб, которым мы бы гордились, на который бы снова стали приходить зрители», — рассказал Моторин на пресс-конференции, которая транслировалась правительством области в соцсетях.

Чиновник напомнил, что заключено соглашение по развитию футбола между Российским футбольным союзом, правительством области и администрацией Кургана. «Один из аспектов — это наличие профессионального спортивного клуба. Мы прорабатываем вопрос о переводе футбольного клуба „Тобол“ в областную структуру. Он до конца у нас не проработан, но мы идем к этому. В настоящий момент наше видение такое, что мы заводим футбольную команду, спортивную школу по хоккею на программу спортивной подготовки», — добавил Моторин.

В комментариях к видео пользователи также задавали вопросы про футбол. «Несколько представителей футбольной общественности озвучили информацию о том, что областные власти решили вернуть футбольному клубу „Тобол“ профессиональный статус. Соответствует ли она действительности?» — спросил Сергей Стельмах. Представители спортуправления ответили, что информация не соответствует действительности. «Уровень курганского футбола пока, к сожалению, не соответствует нынешним требования участия в профессиональной лиге», — пояснили в ведомстве.

В августе 2020 года стало известно, что «Тобол» по собственной инициативе был исключен из списка участников Чемпионата России по футболу среди команд III дивизиона зоны «Урал и Западная Сибирь». Источники объясняли это отсутствием финансирования.

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Футбольный клуб «Тобол» из Кургана, выступающий в третьей лиге, нельзя назвать профессиональным, заявил начальник регионального управления по физкультуре и спорту Сергей Моторин. При этом чиновник отметил, что сейчас прорабатывается вопрос реорганизации клуба. «Профессиональный клуб — это наличие второй лиги. В прошлом году, играя в третьей лиге Урал и Западная Сибирь, команда „Тобол“ заняла 15 место из 16 команд. Мы хотим реорганизовать, мы хотим взбодрить наш футбольный клуб, которым мы бы гордились, на который бы снова стали приходить зрители», — рассказал Моторин на пресс-конференции, которая транслировалась правительством области в соцсетях. Чиновник напомнил, что заключено соглашение по развитию футбола между Российским футбольным союзом, правительством области и администрацией Кургана. «Один из аспектов — это наличие профессионального спортивного клуба. Мы прорабатываем вопрос о переводе футбольного клуба „Тобол“ в областную структуру. Он до конца у нас не проработан, но мы идем к этому. В настоящий момент наше видение такое, что мы заводим футбольную команду, спортивную школу по хоккею на программу спортивной подготовки», — добавил Моторин. В комментариях к видео пользователи также задавали вопросы про футбол. «Несколько представителей футбольной общественности озвучили информацию о том, что областные власти решили вернуть футбольному клубу „Тобол“ профессиональный статус. Соответствует ли она действительности?» — спросил Сергей Стельмах. Представители спортуправления ответили, что информация не соответствует действительности. «Уровень курганского футбола пока, к сожалению, не соответствует нынешним требования участия в профессиональной лиге», — пояснили в ведомстве. В августе 2020 года стало известно, что «Тобол» по собственной инициативе был исключен из списка участников Чемпионата России по футболу среди команд III дивизиона зоны «Урал и Западная Сибирь». Источники объясняли это отсутствием финансирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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