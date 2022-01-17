Власти назвали главный футбольный клуб Кургана непрофессиональным

Власти заявляют, что уровень курганского футбола пока не позволяет участвовать в профессиональной лиге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Футбольный клуб «Тобол» из Кургана, выступающий в третьей лиге, нельзя назвать профессиональным, заявил начальник регионального управления по физкультуре и спорту Сергей Моторин. При этом чиновник отметил, что сейчас прорабатывается вопрос реорганизации клуба.

«Профессиональный клуб — это наличие второй лиги. В прошлом году, играя в третьей лиге Урал и Западная Сибирь, команда „Тобол“ заняла 15 место из 16 команд. Мы хотим реорганизовать, мы хотим взбодрить наш футбольный клуб, которым мы бы гордились, на который бы снова стали приходить зрители», — рассказал Моторин на пресс-конференции, которая транслировалась правительством области в соцсетях.

Чиновник напомнил, что заключено соглашение по развитию футбола между Российским футбольным союзом, правительством области и администрацией Кургана. «Один из аспектов — это наличие профессионального спортивного клуба. Мы прорабатываем вопрос о переводе футбольного клуба „Тобол“ в областную структуру. Он до конца у нас не проработан, но мы идем к этому. В настоящий момент наше видение такое, что мы заводим футбольную команду, спортивную школу по хоккею на программу спортивной подготовки», — добавил Моторин.

В комментариях к видео пользователи также задавали вопросы про футбол. «Несколько представителей футбольной общественности озвучили информацию о том, что областные власти решили вернуть футбольному клубу „Тобол“ профессиональный статус. Соответствует ли она действительности?» — спросил Сергей Стельмах. Представители спортуправления ответили, что информация не соответствует действительности. «Уровень курганского футбола пока, к сожалению, не соответствует нынешним требования участия в профессиональной лиге», — пояснили в ведомстве.

В августе 2020 года стало известно, что «Тобол» по собственной инициативе был исключен из списка участников Чемпионата России по футболу среди команд III дивизиона зоны «Урал и Западная Сибирь». Источники объясняли это отсутствием финансирования.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам